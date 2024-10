「Gibier MIYAMA」のセカンドライン！ リーズナブルにジビエを楽しめる立ち飲み酒場がオープン（京都河原町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都河原町にオープンした、リーズナブルにジビエ料理を楽しめる立ち飲み酒場をピックアップ!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

お料理 MIYAMA(京都河原町)

鹿猪パテ 出典:a65c7845454さん

2024年7月4日、京都河原町駅から徒歩4分ほどの場所に、ジビエを気軽に立ち飲みスタイルで味わえる「お料理 MIYAMA」がオープンしました。

同店は祇園四条で大人気のジビエ料理専門店「Gibier MIYAMA」のセカンドライン。店主の神田風太氏は京都府美山町生まれ。幼少期から豊かな食材に恵まれ、その確かな感覚を胸に料理の世界へと進みました。

主に京都・祇園にて修業する中、すばらしい素材を作る生産者の方々と出会い、調理する者の役割は「素材にひと手間加えることでその良さを最大限に引き出し、作り手(生産者)の思いと共に食べ手に届け、満足させること」だと確信。その信念から、2018年に京都・北山に「Ristorantemiyama162」をオープンし、美山の食材を使った地産地消の料理で人気を博しました。

2019年には新時代の若き才能を発掘する料理人コンペティション「RED U-35」でBRONZE EGGを受賞し、得意分野であるジビエ料理を中心に2020年、祇園に「Gibier MIYAMA」をオープン。2021年「RED U-35」のスピンオフとして開催された「食のサステナブルAWARD」では「京都里山プロジェクト」にて“SEEDS 10” サステナブル金賞を受賞し、「RED U-35 ONLINE」でもSILVER EGGを受賞しています。

遊び心のある店内 出典:浜崎龍さん

そんな実力派シェフの神田氏が手掛ける新店は、四季折々の表情を見せる高瀬川沿いに位置し、美しい景色を眺めながら粋なアテとお酒が楽しめます。

「㐂(よろこ)ぶ酒場を作りたい」という思いで、凧が飾られたり、障子にもひと工夫を施していたりと、遊び心のある店作りをしたそう。

熊パテ 出典:こばみつさん

おすすめの「熊パテ」900円は、野性味あふれる肉のうまみが際立ち、ワインがすすむ逸品。他にも煮込んだ鹿肉を味噌のようにして、パリッと新鮮なピーマンにのせて味わう「鹿味噌パリピ」650円や、色々な部位を使い軟骨の歯ごたえがアクセントになっている「とりあえず雉つくね豆腐」700円など、個性豊かなメニューが並びます。

また、2階が期間限定(10月〜桜が散る頃)で熊鍋専門店になるそう。熊肉を食べたことがない方でも気軽にチャレンジできるのも気になるポイント。

ミヤマの夜泣きラーメン 出典:yassan_aventadorsv.kyotoさん

〆の一品には、中華そば「ミヤマの夜泣きラーメン」650円を。

鴨やキジからとるスープと醤油のコクで、するすると飲み干せる一杯になっています。トッピングの猪のチャーシューもしっとりやわらかく、繊細な味わい。

熱々で提供される熊肉麻婆豆腐もお酒がすすむ一品 出典:yassan_aventadorsv.kyotoさん

ドリンクはワインや日本酒などさまざまな銘柄を揃えているので、お店の方に好みを伝えて、お料理にぴったりな一杯を提案してもらうのもいいですね。

クオリティの高いジビエ料理をリーズナブルに楽しめる立ち飲み酒場、ジビエ好きの方は要チェック! 営業は15時からなので、昼飲みにもおすすめの一軒です。

食べログレビュアーのコメント

猪スプリングロール 出典:こばみつさん

『鴨・熊・鹿・雉・猪などのジビエのアテとお酒が楽しめるだけでなく、15時から営業されてるのでジビエで昼飲みというシアワセな選択肢も!



■熊パテ(850円)

立ち呑みで熊パテって凄いよね〜。

円やかで旨味ある美味し過ぎるパテ。



■猪スプリングロール(600円)

煮込んだイノシシと春菊のソースを包んで春巻きに。



■鹿味噌パリピ(500円)

鹿の臭みもなし、この時期には嬉しい冷えたパリパリのピーマンにのせて。



・雉の唐揚げ毛沢東スパイス

・タンの煮込み デミグラスソース



など立ち呑みではお目にかかれない魅力的なメニューばかり。



10月〜4月までは2階で熊鍋屋もオープンするとか。』(こばみつさん)

鯖ポテ 出典:みろるグルメさん

『いろいろ頼んだけれど、

おすすめは鯖ポテと田舎汁とポテサラ

鯖ポテは、見た目は鯖寿司っぽいけれど、

酢でしめた鯖の下にマッシュポテトが

見た目が面白いだけでなく味わい美味しい

田舎汁は出汁が美味しく

熊が柔らかく臭みもなく

美味しく調理されています。

※写真を撮り忘れて気づいたときにはくまだけでした。

大根やら人参やら入ってました。

ポテサラはジビエではないけれど

シンプルなのにコクと旨味があり

美味しい一品

タンの煮込みデミグラスも

しっかり煮込まれていて柔らかく美味しいです。

ミヤマ特製鴨ロースは柔らかくやや濃い目の味付け

お通しは今回はお漬物でした』(みろるグルメさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆お料理 MIYAMA住所 : 京都府京都市下京区市之町260-2TEL : 075-352-5501

文:佐藤明日香

The post 「Gibier MIYAMA」のセカンドライン! リーズナブルにジビエを楽しめる立ち飲み酒場がオープン(京都河原町) first appeared on 食べログマガジン.