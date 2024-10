レイテンシを低減しつつ精度とスループットを向上させたアーキテクチャ「Zen 5」を採用し、過去モデルからさらに洗練された55TOPSを実現するプロセッサシリーズ「Ryzen AI PRO 300」が登場しました。AMD Launches New Ryzen™ AI PRO 300 Series Processors to Power Next Generation of Commercial PCs

https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2024-10-10-amd-launches-new-ryzen-ai-pro-300-series-processo.htmlAMD Launches New Ryzen™ AI PRO 300 Series Processors to Power Next Generation of Commercial PCs :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1221/amd-launches-new-ryzen-ai-pro-300-series-processors-toRyzen AI PRO 300シリーズの各モデル名と、それぞれのスペックは以下の通り。モデルコア/スレッドブースト/ベース周波数合計キャッシュグラフィックスcDTP(熱設計電力)TOPSAMD Ryzen AI 9 HX PRO 37512/24最大5.1GHz/2GHz36MBRadeon 890M Graphics15-54W最大55AMD Ryzen AI 9 HX PRO 37012/24最大5.1GHz/2GHz36MBRadeon 890M Graphics15-54W最大50AMD Ryzen AI 7 PRO 3608/16最大5GHz/2GHz24MBRadeon 880M Graphics15-54W最大50なお、AMDが2024年6月に発表した「Ryzen AI 300」シリーズのスペックはこんな感じ。Ryzen AI 300のAI処理性能は50TOPSでしたが、Ryzen AI PRO 300の最上位モデルのAMD Ryzen AI 9 HX PRO 375は55TOPSに向上しています。モデルコア/スレッドブースト/ベース周波数合計キャッシュグラフィックスcDTP(熱設計電力)TOPSAMD Ryzen AI 9 HX 37012/24最大5.1GHz/2.0GHz36MBRadeon 890M Graphics15-54W最大50AMD Ryzen AI 9 36510/20最大5.0GHz/2.0GHz34MBRadeon 880M Graphics15-54W最大50AMDによると、Ryzen AI PRO 300シリーズは第3世代の商用AIモバイル・プロセッサーに当たり、電話会議における自動字幕生成や言語翻訳、高度なAI画像生成などで性能を発揮するよう設計されており、MicrosoftのAI PC群「Copilot+」の要件にも準拠しているとのこと。エンタープライズ向けCopilot+のプロセッサとしては世界最高のラインアップになっているそうです。最上位モデルの「Ryzen AI 9 HX PRO 375」は、Intelの「Core Ultra 7 165U」と比較して最大40%高いパフォーマンス、最大14%高速な生産性パフォーマンスを提供するとのこと。AMDが掲示した2種類のベンチマークでは、いずれもRyzen AI 9 HX PRO 375が40%以上高速だと示されています。製造は4nmプロセスルールで行われ、アーキテクチャには「Zen 5」を採用。さらにAI向けの「XDNA 2」アーキテクチャを統合していて、50TOPS以上のAI処理能力を実現しています。AMDが新アーキテクチャの「Zen 5アーキテクチャ」&Zen 5採用のAI PC向けプロセッサ「Ryzen AI 300」&デスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 9000」の詳細を発表 - GIGAZINEAMDのコンピューティング・グラフィックス担当SVPのジャック・フイン氏は、「日常的なタスクや最も負荷のかかるワークロードを推進するために、企業はますます高い演算能力と効率性を求めるようになっています。ビジネスPC向けに構築された最も強力なAIプロセッサー『Ryzen AI PRO 300』シリーズを、当社の製品群へ追加できることをうれしく思います。このプロセッサーは前例のないAI処理能力と驚異的なバッテリー寿命、ユーザーが依存するアプリケーションのためのシームレスな互換性を提供します」と述べました。なお、Ryzen AI PRO 300シリーズを搭載したOEMシステムは2024年後半から店頭に並ぶ予定。発表に際しMicrosoftとHP、Lenovoが声明を寄せていることから、少なくともこの3企業からは搭載製品が発売されるものと考えられます。