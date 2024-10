【PS Store:秋のおすすめセール】開催期間:10月23日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「秋のおすすめセール」をPS Storeにて開催している。期間は10月23日まで。

今回のセールは「GRANBLUE FANTASY: Relink」の各種エディションや、「グランツーリスモ7」、「ホグワーツ・レガシー」などがお買い得価格で登場。期間中は対象タイトルが最大80%OFFで販売される。

なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、購入の際はセール価格が適用されているかどうかを確認してから購入してほしい。

□PS Store「秋のおすすめセール」のページ

セール対象商品(一部)

GRANBLUE FANTASY: Relink Standard Edition

価格:8,778円 → 5,266円(40%OFF)

・ストアページ

GRANBLUE FANTASY: Relink

グランツーリスモ7

価格:10,890円 → 7,078円(35%OFF)

・ストアページ

グランツーリスモ7

ホグワーツ・レガシー(PS5版)

価格:9,878円 → 2,963円(70%OFF)

・ストアページ

ホグワーツ・レガシー

(C) Cygames, Inc.

HOGWARTS LEGACY software (C) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.

Gran Turismo(R) 7 (C) 2022 Sony Interactive Entertainment Inc.