ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢50È¯50ÅðÎÝ¤Ø¸ì¤Ã¤¿¼«¿®¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¡¡Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎµÏ¿¤Ø¼¨¤·¤¿¾ò·ï¡Ö·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡Ä¡×
1»î¹ç3ÅðÎÝ¤Ç¡Ö44-46¡×¤ËÅþÃ£
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë1»î¹ç3ÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢¡Ö44ËÜÎÝÂÇ¡õ46ÅðÎÝ¡×¤Þ¤ÇµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50-50¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î»î¹ç¸åÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö50-50¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢4²ó¤Ë»Íµå¤òÁª¤Ö¤ÈÆóÅð¤ò·è¤á¡¢»Ë¾å½é¤Î¡Ö44-44¡×¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤òÃ¥¤¤¡¢º£µ¨¤ÎÅðÎÝ¿ô¤ò46¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£1»î¹ç3ÅðÎÝ¤Ïº£Ç¯8·î3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¤Ç¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë