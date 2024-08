中川翔子、Xの下ネタ氾濫に怒り「ほんとに無理なの！」

タレントの中川翔子さんが自身のYouTubeチャンネルを更新し、「最近のXに怒ってます。下ネタは嫌いじゃ無いけど…」と題した動画を公開。最近「X(旧Twitter)」でおすすめ表示される投稿について不満を語りました。



動画は、「最近のX、下ネタが出てきすぎてキモい。すごい生々しい下ネタがおすすめで出てくるんですけど、キモいと思ってしまって」という率直な意見でスタート。おすすめにフォローしていないアカウントからの有益な投稿が表示されるのは良い点だと評価しつつも、あまりにも頻繁にリアルな下ネタが表示され始めたことに対して、不満をあらわにしました。



さらに、「フォローしていないのに下ネタが出てくるのはやばくない?」とAIが選んだと思われるおすすめ投稿を疑問視。「江頭さんの下ネタは大好き、オールオッケー。でも不意の下ネタはマジで無理なの。下ネタは嫌いじゃないけど、露骨な下ネタが嫌い」と嫌悪感を示しました。その後、Xの機能について触れ、「この投稿をおすすめに表示しない」などの機能を利用してからは、下ネタ表示が減少したとも語っています。



また、最近のXの傾向についても言及し、「子どもたちのために、ちょっとしたゲームの広告でエロいのが出てくるのは規制しないのかなって思うんですよ」と国や企業に対する要望も。この背景には、彼女が長年抱いてきた「Xは平和であってほしい」という思いがあると述べています。



動画の最後では、江頭2:50主催の「エガフェス」の魅力について触れつつ、「私の『エガフェス』関連のつぶやきが原因かもしれないけど、露骨な下ネタは無理。これからもXで息をしていきたいので、コメントや応援よろしくお願いします」と締めくくりました。

