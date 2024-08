【「ロリポップ! for Gamers」対応ゲーム】8月22日 追加

GMOペパボが運営する「ロリポップ!レンタルサーバー byGMOペパボ」は、マルチプレイ専用サーバー「ロリポップ! for Gamers」の対応ゲームに、「FiveM(GTA V)」「Terraria」、「Satisfactory」の3タイトルを8月22日に追加した。

「ロリポップ! for Gamers」は、初期費用無料、リーズナブルな価格設定で、サーバーの専門知識がなくても簡単にマルチプレイ専用のサーバーを立てることができる機能。遊びたいゲームを選択すると自動でマルチプレイ専用サーバーがセットアップされるので、サーバーの専門知識がなくても誰でも簡単にマルチプレイで遊ぶことができる。

今回、オープンワールドクライムアクションゲーム「GTA V(Grand Theft Auto V)」のMODサーバー「FiveM(GTA V)」、アドベンチャーゲーム「Terraria」、オープンワールドの一人称視点工場建設ゲーム「Satisfactory」が対応ゲームに追加されている。

対応ゲーム

・8月22日 追加

「FiveM(GTA V)」、「Terraria」、「Satisfactory」

・既存対応ゲーム

「Minecraft(統合版・Java版)」、「Palworld / パルワールド」、「ARK」、「Rust」、「Soulmask」、「7 Days to Die」

「FiveM(GTA V)」、「Terraria」、「Satisfactory」の紹介およびプラン詳細

「FiveM(GTA V)」

「FiveM」は、全国の“悪に憧れるすべての人”に向けた爽快なオープンワールドクライムアクションゲーム「GTA V(Grand Theft Auto V)」のMODサーバー。

「Terraria」

【FiveM(GTA V)】 プラン名 料金(税込) 16GBプラン 4,300円/月 32GBプラン 11,000円/月

「Terraria」は、掘って、戦って、探検して、作るという、アクション満載のアドベンチャーゲーム。

「Satisfactory」

【Terraria】 プラン名 料金(税込) 2GBプラン 800円/月 4GBプラン 1,500円/月 8GBプラン 3,000円/月

「Satisfactory」は、探検と戦闘の要素を併せ持つ、オープンワールドの一人称視点工場建設ゲーム。1人または仲間と一緒に未知の惑星を探索して、複数階層の工場を建設し、ベルトコンベアが織りなす理想の生産拠点を作ることができる。

【Satisfactory】 プラン名 料金(税込) 8GBプラン 3,000円/月 16GBプラン 4,300円/月 32GBプラン 11,000円/月

※「FiveM(GTA V)」、「Terraria」、「Satisfactory」の公式のサービスではありません。Rockstar Games、Re-Logic、Coffee Stain Studios追加ゲーム運営会社名および追加ゲーム名運営会社から承認を受けておらず、それとの関連性もありません。

