【週刊少年サンデー 39号】8月21日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー」39号を本日8月21日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&巻頭グラビアには乃木坂46の井上和さんが登場。夏の新連載第1弾として、晴川シンタ氏の「百瀬アキラの初恋破綻中。」が掲載される。センターカラーには、旗町マコ氏の「ハローワークモンスターズ」、マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にてランキング1位獲得を記録するカワバタオ氏の「恋喰少女 特別編」が登場する。

