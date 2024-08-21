「週刊少年サンデー」39号、本日発売！ 表紙＆巻頭グラビアに乃木坂46の井上和さんが登場
【週刊少年サンデー 39号】
8月21日 発売
価格：380円
8月21日 発売
価格：380円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー」39号を本日8月21日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙＆巻頭グラビアには乃木坂46の井上和さんが登場。夏の新連載第1弾として、晴川シンタ氏の「百瀬アキラの初恋破綻中。」が掲載される。センターカラーには、旗町マコ氏の「ハローワークモンスターズ」、マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にてランキング1位獲得を記録するカワバタオ氏の「恋喰少女 特別編」が登場する。
少年サンデー39号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) August 20, 2024
・表紙＆巻頭グラビア大増8ページ![#乃木坂46 #井上和]ちゃん!
・夏の新連載第一弾![#百瀬アキラの初恋破綻中。]
・1巻発売記念Cカラー![#ハローワークモンスターズ]
・サンデーうぇぶり出張掲載!Cカラー[#恋喰少女]特別編https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/ULwvb5kdFy
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