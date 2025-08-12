【九州】愛犬とドライブにおすすめの道の駅・SA特集！ドッグラン併設や絶景スポットが魅力の施設をご紹介（おでかけレポートあり）

こんにちは！おでかけわんこ部です。

愛犬連れで旅行や帰省などをする際、車を利用する飼い主さんも多いですよね。ただ、愛犬にとって長距離のドライブは負担も大きいもの。そんな時に役立つのが、休憩にもぴったりの道の駅やSAです。

今回は、九州にある愛犬同伴OKの道の駅やSAをご紹介します。

実際におでかけしたわんこ達からのレポートもあるので、ぜひ参考にしてくださいね♪

【道の駅】道の駅 おおとう桜街道（福岡）

ドッグランやお花畑が揃う道の駅。冬にはイルミネーションも♪

・ドッグラン

・サイズ別ラン

・お花畑

出典：公式Instagram@ootousakurakaidou出典：公式Instagram@ootousakurakaidou出典：ペットショップ おうとう桜街道 公式サイト

おすすめポイント

■4つの施設から成る道の駅。メインストリートは桜の名所！

■アジリティも豊富！エリア分けされたドッグラン併設

■四季の花が咲く公園も！冬はイルミネーションを楽しめる♪

桜街道と呼ばれるメインストリートを中心に、物産施設、温泉施設、遊園施設、ドッグラン施設の4つで構成された道の駅です。

桜街道を挟んだ先には、小・中型犬専用と大型犬専用にエリア分けされたドッグランも併設！屋根付きのエリアもあるため、天気が悪い日でも遊ぶことができます。

また、隣接する「おおとう花公園」では、春は菜の花、夏はひまわり、秋は秋桜が咲き誇るので、愛犬と色鮮やかな花々を見ながらのんびりお写んぽを楽しむことも♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介！

道の駅併設のドッグランでたくさん遊んだよ♪

おもちくん@boku_omochikun

真っ黒の石炭ソフトクリーム気になるな～

にこちゃん@nico20200505

施設情報

＜DATA＞道の駅 おおとう桜街道

【住所】福岡県田川郡大任町大字今任原1339

【駐車場】あり

【定休日】不定休

【営業時間】9:00～18:30 ※店舗ごとに異なります

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴NG

【公式HP】

道の駅（国土交通省 九州地方整備局）： https://www.qsr.mlit.go.jp/n-michi/michi_no_eki/kobetu/ootousakurakaidou/ootousakurakaidou.html

施設のSNS

最新情報は施設のSNSをチェックしてくださいね

【道の駅】道の駅 むなかた（福岡）

宗像の魅力が満載！食事から買い物までを満喫できる道の駅

・ドッグラン

出典：公式サイト出典：公式サイト

おすすめポイント

■飲食店から直売所、RVパークまでを完備。九州でも人気の道の駅

■海の幸も山の幸も味わえる！ご当地グルメからスイーツまでが揃う空間

■愛犬用のペットふれあい広場（ドッグラン）も！リードフックやベンチも設置

”じゃらん全国道の駅グランプリ2025”で2位を獲得した「道の駅 むなかた」は、宗像の海の幸から山の幸までを堪能できる道の駅です。

館内には絶品のお魚からお野菜までが揃い、お土産にもぴったり！また軽食からスイーツ、スムージーまでのテイクアウトメニューも種類豊富に揃っていますよ◎

さらに敷地内には、愛犬がのびのび走り回れるペットふれあい広場（ドッグラン）も完備。リードフックやベンチも設置されているので、食事や買い物の合間に遊ぶのもおすすめです。

飼い主さんのご感想（口コミ）

（募集中）

施設情報

＜DATA＞道の駅 むなかた

【住所】福岡県宗像市江口1172番地

【駐車場】あり

【定休日】第4月曜日（祝日の場合は翌日）・8月15日～17日・年末年始

【営業時間】9:00～17:00

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴NG

【公式HP】 https://www.michinoekimunakata.co.jp/

施設のSNS

最新情報は施設のSNSをチェックしてくださいね

【道の駅】道の駅 あそ望の郷くぎの（熊本）

芝生広場とドッグラン併設！背景には絶景が広がる道の駅

・ドッグラン

・サイズ別ラン

・お花畑

出典：公式Instagram@asobounosatokugino.ajiwaikan出典：公式Instagram@asobounosatokugino.ajiwaikan出典：公式Instagram@asobounosatokugino.ajiwaikan

おすすめポイント

■絶景の大パノラマを一望！阿蘇山の南麓に位置する道の駅

■愛犬のお散歩にもぴったり！約3,000坪の芝生広場も併設

■無料で利用OK！エリア分けされたドッグランも完備

阿蘇の大パノラマ・阿蘇五岳が一望できる道の駅。自然に囲まれた開放的な場所に位置しているので、長距離ドライブ途中の休憩にもぴったりのスポットです。

約3,000坪の広大な敷地内には、お散歩にもぴったりの芝生広場も。広場の一角には、四季折々の花が咲き誇るお花畑もあるので、愛犬と記念撮影も楽しめます。

また、エリア分けされた無料のドッグランも完備！広場での散策と併せてランランタイムも満喫できそうですね♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介！

すごい絶景！広いドッグランもあったよ♪

ルークくん＆シャインくん@luke.shine_6116

施設情報

＜DATA＞道の駅 あそ望の郷くぎの

【住所】阿蘇郡南阿蘇村大字久石2807番地

【駐車場】あり

【定休日】第2水曜日（休館日の無い月や臨時休館の場合もあり）

【営業時間】9:00～17:00 ※店舗ごとに異なります

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴NG

【公式HP】 https://www.aso-kugino.jp/index.html

施設のSNS

最新情報は施設のSNSをチェックしてくださいね

【道の駅】道の駅 宮地岳かかしの里（熊本）

個性豊かなかかしがお出迎え！ドッグランも併設した道の駅

・ドッグラン

・サイズ別ラン

出典：公式サイト出典：公式サイト出典：公式サイト

おすすめポイント

■大勢のかかしがお出迎え！小学校を再活用した道の駅

■表情豊かなかかしと記念撮影。毎年春にはかかし祭りも開催

■エリア分けされたドッグラン併設。わんこ用おやつの購入も可能♪

廃校となった小学校を再活用する目的で誕生した道の駅。その名の通り、至る所にかかしが常設展示されているユニークな施設です。

校庭等の屋外にも個性豊かなかかしがたくさん設置されているので、お散歩がてら、愛犬とかかしの記念撮影を楽しむ過ごし方もできそうですね。

また、敷地内にはエリア分けされたドッグランも併設！売店内にはわんこ用のおやつも販売されていますよ♪ ※売店等の施設内は愛犬同伴NGです

飼い主さんのご感想（口コミ）

（募集中）

施設情報

＜DATA＞道の駅 宮地岳かかしの里

【住所】熊本県天草市宮地岳町5516-1

【駐車場】あり

【定休日】第1・第3水曜日（祝日の場合は翌日木曜日）

【営業時間】9:00～18:00（冬季は17:00まで）

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴NG

【公式HP】 https://kakashinosato.jp/

施設のSNS

最新情報は施設のSNSをチェックしてくださいね

【道の駅】道の駅 霧島（鹿児島）

愛犬乗車OKの列車やリフトも！眼下に絶景が広がる道の駅

・絶景スポット

出典：公式サイト出典：公式サイト出典：公式サイト

おすすめポイント

■乗り物からお散歩まで。愛犬と遊べるスポットが充実した道の駅

■一部乗り物は愛犬も乗車OK！リフトで空中散歩を満喫

■高台から見下ろす絶景。晴れた日には桜島や開聞岳も見られるかも♪

霧島錦江湾国立公園内の一角に位置する道の駅です。大自然に囲まれた施設は、とにかく遊べる要素が盛りだくさん！

園内を運行する「ロードトレイン（ポッポ号）」や「遊覧リフト」の乗り物は、何と愛犬も抱っこで乗車OK！駐車場から頂上までも楽々向かうことができます。

また、敷地内には錦江湾や桜島を一望できる「風の見える丘」や開聞岳を目にできる「展望ひろば」などの絶景スポットも。美しい景色を背景に愛犬とのお散歩も楽しめますよ♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介！

ロードトレインはわんこも一緒に乗れるんだよ！

珀くん＆琳瑚ちゃん＆琥珀ちゃん＆翡翠ちゃん@haku_ringo

展望台からの景色も最高だったよ♪

リリーちゃん@lovelyririy

施設情報

＜DATA＞道の駅 霧島

【住所】鹿児島県霧島市霧島田口2583-22

【駐車場】あり

【定休日】要問合せ

【営業時間】9:00～17:00

【ドッグラン】なし

【その他】・施設内は愛犬同伴NG

【公式HP】 https://www.shinwanosato.jp/

施設のSNS

最新情報は施設のSNSをチェックしてくださいね

【SA】広川SA 上り(福岡）

ドッグラン併設のSA！テラス席は愛犬も同伴OK

・ドッグラン

・テラスOK

出典：公式サイト出典：公式サイト

おすすめポイント

■約430㎡のドッグラン完備！愛犬用の水飲み場やトイレも

■愛犬はテラス席同伴OK！ご当地グルメを満喫♪

■博多土産から熊本土産まで。ショップも品揃えも豊富

ドッグラン併設のSAです。約430㎡のドッグランには、愛犬用の水飲み場やトイレ、飼い主さん用のベンチも設置されています。 ※照明がないため夜間の利用は控えてください

また、テラス席は愛犬も同伴OK！ランランタイムを満喫したあとは、ゆっくり食事もできますね♪

施設内では、名物の八女茶を使用したソフトクリームやお菓子なども販売されているので、ご当地ならではのグルメを味わうのも◎

飼い主さんのご感想（口コミ）

（募集中）

施設情報

＜DATA＞広川SA 上り

【住所】福岡県八女郡広川町新代1315-2

【駐車場】あり

【定休日】年中無休

【営業時間】24時間営業 ※店舗ごとに異なります

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴NG

【公式HP】 https://www.w-holdings.co.jp/sapa/2635.html?

【SA】金立SA 上り（佐賀）

ハイウェイオアシス隣接！ドッグランもお散歩も楽しめるSA

・ドッグラン

・テラスOK

・ハイウェイオアシス

出典：公式サイト出典：公式サイト出典：公式サイト

おすすめポイント

■ドッグラン面積は約285㎡！自然に囲まれた開放的な空間

■テイクアウトメニュー豊富なSA！テラスでお食事タイム♪

■隣接のハイウェイオアシスでは桜やコスモス鑑賞も楽しめる！

約285㎡のドッグランが併設したSA。周りは園地の景観を残したつくりになっているので、自然溢れる空間の中でランを楽しめます。 ※照明がないため夜間の利用は控えてください

SAには、テイクアウト用のメニューも豊富に揃っているので、テラス席で食事をすることも可能です。

また、徒歩圏内には、金立ハイウェイオアシス（金立公園）も！27.4haと広大な敷地面積を誇る公園内は、花や緑に囲まれ、愛犬のお散歩にもぴったりのスポットになっていますよ♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

（募集中）

施設情報

＜DATA＞金立SA 上り

【住所】佐賀県佐賀市金立町大字金立1197-232

【駐車場】あり

【定休日】年中無休

【営業時間】24時間営業 ※店舗ごとに異なります

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴NG

【公式HP】 https://www.w-holdings.co.jp/sapa/2729.html?

【SA】金立SA 下り（佐賀）

テラス席愛犬同伴OKのスタバ併設！ドッグランや公園も♪

・ドッグラン

・テラスOK

・ハイウェイオアシス

出典：公式サイト出典：公式サイト出典：公式サイト

おすすめポイント

■約420㎡のドッグラン併設。水飲み場などの設備も充実

■併設スタバはウッド調のオープンテラスが愛犬同伴OK！

■隣接のハイウェイオアシスは愛犬のお散歩にもぴったりのスポット♪

約420㎡のドッグランが併設したSAです。芝生を敷き詰めたランには、愛犬用の水飲み場をはじめ、ゴミ捨て場やスコップなどの設備も揃っています。 ※照明がないため夜間の利用は控えてください

また、ドッグランのすぐ隣にはスターバックスも併設。ウッド調のオープンテラスは愛犬も同伴OKなので、ドライブの合間にゆっくりとティータイムを過ごすことも◎

上り線と同じく、金立ハイウェイオアシス（金立公園）までは徒歩で向かうことができるので、のんびりお散歩を楽しみたいわんこは足を運んでみるのもおすすめです♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

（募集中）

施設情報

＜DATA＞金立SA 下り

【住所】佐賀県佐賀市金立町大字金立1197-228

【駐車場】あり

【定休日】年中無休

【営業時間】24時間営業 ※店舗ごとに異なります

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴NG

【公式HP】 https://www.w-holdings.co.jp/sapa/2736.html

まとめ

旅行や帰省で訪れる人も多い九州エリアには、愛犬と一緒に立ち寄れる道の駅やSAもたくさんあります。

ドライブ中の休憩としてはもちろん、その土地ならではの景色やグルメを満喫できるスポットもあるので、ぜひ愛犬と一緒に足を運んでみてくださいね。

おでかけ時はマナーを守りながらも、道の駅やSAで愛犬と過ごすひとときを満喫しましょう♪