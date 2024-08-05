¥»¥ê¥¢¤Î¥³¥ì¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª½ÐÀè¤Ç¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ö¥é¥·
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§AC ¥×¥Á ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥é¥· P
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤À¤±¤É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡ª¥»¥ê¥¢¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥é¥·
»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥é¥·¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥·¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÂÅ¶¨¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ê¥¢¤Î¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤Ç¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØAC ¥×¥Á ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥é¥· P¡Ù¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥·¤ÎÌ©ÅÙ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÊ´´Þ¤ß¡ý
ÌÓ¼Á¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢²£¤ËÉý¹¤¤¥Ö¥é¥·¡£¤½¤Î¤¿¤á¹ÈÏ°Ï¤Ë¡¢¶Ñ°ì¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥Á¡¼¥¯¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¢ö
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤ªÄ¾¤·ÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Î¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë¡§¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ö¥é¥· S¡¿¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ö¥é¥· S
²Á³Ê¡§³Æ¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é Ìó¡Ë¡§Á´Ä¹ 11cm¡Ê¼ýÇ¼»þ 9.4cm¡Ë¡¿Á´Ä¹ 10.9cm¡Ê¼ýÇ¼»þ 9.4cm¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Î¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ø¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ö¥é¥· S¡Ù¤È¡Ø¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ö¥é¥· S¡Ù¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Â¾¤Î¥³¥¹¥á¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥·¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥Ö¥é¥·¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Ê´´Þ¤ß¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
º£²ó¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡ØAC ¥×¥Á ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥é¥· P¡Ù¤È¡Ø¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ö¥é¥· S¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ö¥é¥· S¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀè¤Ç¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥·¡£¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯7·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£