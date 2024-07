「グランツーリスモ７」7月アップデートが7月25日15時実施車両挙動シミュレーションモデルが大幅アプデ。車種やコースなども一挙追加

【「グランツーリスモ7」7月アップデート】7月25日15時 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」において、2024年7月のアップデートを7月25日15時より配信する。

今回のアップデートでは、車両挙動シミュレーションモデルが大幅アップデートされる他、ミシュランタイヤの収録や新規収録車種として「BMW M3 '97」をはじめ、「フェラーリ 430 スクーデリア '07」、「ジェネシス X グラン レーサー ビジョン グランツーリスモ Concept」、「ランボルギーニ ガヤルド LP 560-4 '08」、「ルーフ RGT 4.2 '16」、「スバル インプレッサ Rally Car '98」が追加される。

また、ほかにも新規収録コース「アイガー北壁コース」の追加やカフェのエクストラメニューへの追加、GT オートへの新規ホイールブランド追加、ワールドサーキットのレースイベント追加、「グランツーリスモ・ソフィー」の対応コース追加、スケープスの特集追加などが行なわれる。

7月のアップデート内容を紹介

進化した挙動シミュレーションモデル

【『グランツーリスモ7』 2024年7月アップデートトレーラー】

車両挙動シミュレーションモデルを大幅アップデート。主にサスペンション挙動モデルおよびタイヤの物理演算モデルのアップデートによって、コーナリング時の姿勢変化がより自然になる。

またタイヤの応答性の向上に加えて、発熱と摩耗の関係もよりいっそうリアルに進化しているため、躍動感あるクルマの動きと、さらに磨きがかかったドライビングフィールを楽しめる。

ミシュランタイヤの収録

フランスのタイヤメーカー“ミシュラン”が収録される。

新規収録車種

「BMW M3 '97」

※ユーズドカーで購入可能

上質なグランツーリスモへ進化。3.2L直6を積んだ第2世代 M3。

「フェラーリ 430 スクーデリア '07」

※ブランドセントラル / ユーズドカーで購入可能

F430のパフォーマンスを劇的に磨き上げたロードゴーイングレーサー。

「ジェネシス X グラン レーサー ビジョン グランツーリスモ Concept」

※ブランドセントラルで購入可能

エアロパーツをまとったグラン ベルリネッタのレースバージョン。

「ランボルギーニ ガヤルド LP 560-4 '08」

※ブランドセントラル / ユーズドカーで購入可能

「ベイビー・ランボ」の域を超越した存在感を放つ進化版ガヤルド。

「ルーフ RGT 4.2 '16」

※ブランドセントラルで購入可能

至高の自然吸気フラット6を搭載。ルーフ謹製のコンプリートカー。

「スバル インプレッサ Rally Car '98」

※レジェンドカーで購入可能

98年シーズンに3勝を挙げたスバル インプレッサのWRカー。

新規収録コース

アイガー北壁コース

(全長:2,436m / 最大高低差:90m / コーナー数:11 / 最大直線長:250m)

過去のシリーズ作品でもおなじみのスイスアルプスを代表する名峰、アイガーの真下に位置するクライネ・シャイデック周辺を舞台にした歴史あるオリジナルコースが復活する。標高 2,016m、ユングフラウ鉄道の駅舎を横目に伸びるコースは、小さなヘアピンコーナーや、左へ右へと折り返すようにコーナーが連続するツイスティでテクニカルなレイアウト。コース幅が狭く、またアップダウンも激しいことから、1周をきれいにまとめるためには高い集中力とドライビング技術が求められる。コース終盤のトンネル内にピット施設が設けられ、本格的なレースにも対応している。

カフェ

新しいエクストラメニューとして、以下の新メニューが追加される。

GT オート

【エクストラメニュー No.40 コレクション「マクラーレン」(要コレクターズレベル 50)】

新規ホイールブランド「POKAL」が収録される。

ワールドサーキット レースイベント

ワールドサーキットに以下のレースイベントが追加される。

ヨーロピアン・サンデーカップ 500

アイガー北壁コース

ジムニー・カップ

アイガー北壁コース

ワールドラリーチャレンジ Gr.B

アイガー北壁コース 逆走

フェラーリ・サーキット・チャレンジ

モンツァ・サーキット

ワールドツーリングカー 600

ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ

グランツーリスモ・ソフィー

次世代レーシングAIエージェント「グランツーリスモ・ソフィー」が、新たに下記のコースに対応する。対応コース内の「クイックレース」より、「グランツーリスモ・ソフィー」とのレースを楽しめる。

対応コース

ニュルブルクリンク 24h

レイクマジョーレ フルコース

スケープスの特集追加

特集に「アイガー」が追加される。

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

"Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive

Entertainment Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured

in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their

respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities,

businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or

endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.