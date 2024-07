首位の大宮は敵地でFC大阪とドロー…今治は今季2度目の4連勝で2位キープ／J3第22節

2024明治安田J3リーグ第22節が20日から21日かけて各地で開催された。首位を独走中の大宮アルディージャは、敵地で7位のFC大阪と対戦。試合は立ち上がりから大宮が攻勢を強め、9分にアルトゥール・シルバがロングシュートを狙うも、仕留めきれない。対するFC大阪は29分、敵陣でボールを奪った舘野俊祐が左足で豪快な一撃を放ったが、ここはクロスバーに直撃。後半に入ると新加入のオリオラ・サンデーや和田拓也が決定機を迎えるも決められず、結局試合はスコアレスドローで終了。大宮は2連勝を逃し、対するFC大阪はこれで3戦未勝利となった。

■第22節

■順位表

■第23節の対戦カード

【ハイライト動画】今治は敵地で長野撃破

現在3連勝中と波に乗るFC今治は、AC長野パルセイロの本拠地に乗り込んだ。試合は32分、右からのグラウンダーのクロスボールを横山夢樹がダイレクトで押し込み、今治が先制に成功。直後の36分には、左コーナーキックから竹内悠力が追加点をゲット。試合はこのままタイムアップを迎えた。今治は開幕直後以来となる今季2度目の4連勝を飾り、大宮との勝ち点差を「11」としている。3位のSC相模原は、カマタマーレ讃岐とのアウェイゲームをスコアレスドローで終え、今季初の3連勝とはならず。4位だったアスルクラロ沼津はホームでFC岐阜を2−1で下し、2試合ぶりの白星を掴むとともに、相模原と入れ替わって3位に浮上。カターレ富山は敵地でいわてグルージャ盛岡を1−0で破り、これで7戦負けなし(4勝3分)に。順位を4位に上げた。前節、ヴァンラーレ八戸はクラブ新記録の4連勝を飾ったが、今節は上位に名を連ねるツエーゲン金沢に0−1と敗れ、6試合ぶりの黒星を喫した。ギラヴァンツ北九州は松本山雅FCとのホームゲームをスコアレスドローで終え、4連勝こそ逃したもののこれで10戦無敗に。テゲバジャーロ宮崎を3−0で下した福島ユナイテッドFCの連敗は3でストップ。一方、宮崎はこれで4連敗、7戦未勝利と苦しい状況が続く。FC琉球はホームで奈良クラブに1−4と大敗。奈良は6試合ぶりの白星を飾った。ガイナーレ鳥取とY.S.C.C.横浜のゲームは1−1のドローに終わっている。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼7月20日(土)福島ユナイテッドFC 3−0 テゲバジャーロ宮崎AC長野パルセイロ 0−2 FC今治ツエーゲン金沢 1−0 ヴァンラーレ八戸アスルクラロ沼津 2−1 FC岐阜FC大阪 0−0 大宮アルディージャギラヴァンツ北九州 0−0 松本山雅FCガイナーレ鳥取 1−1 Y.S.C.C.横浜▼7月21日(日)いわてグルージャ盛岡 0−1 カターレ富山カマタマーレ讃岐 0−0 SC相模原FC琉球 1−4 奈良クラブ※()内は勝ち点/得失点差1位 大宮(50/+23)2位 今治(39/+6)3位 沼津(37/+13)4位 富山(36/+9)5位 相模原(36/+7)6位 金沢(36/+5)7位 FC大阪(33/+7)8位 北九州(33/+4)9位 福島(32/+10)10位 松本(31/+6)11位 岐阜(30/+2)12位 琉球(30/−4)13位 八戸(29/−1)14位 奈良(25/−3)15位 長野(25/−5)16位 YS横浜(25/−9)17位 鳥取(19/−17)18位 讃岐(16/−10)19位 宮崎(16/−14)20位 岩手(14/−29)▼7月27日(土)18:00 YS横浜 vs 八戸18:00 相模原 vs 金沢18:00 富山 vs 長野18:00 FC大阪 vs 讃岐18:00 奈良 vs 沼津19:00 松本 vs 福島19:00 今治 vs 岩手19:00 宮崎 vs 大宮19:00 琉球 vs 北九州▼7月28日(日)19:00 岐阜 vs 鳥取