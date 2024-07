日本代表DF 菅原由勢 が新天地のサウサンプトンで実戦デビューを果たし、初ゴールを挙げる活躍を見せた。今夏にAZから完全移籍で加入した菅原は、19日に行われたイーストリー(イングランド5部)とのプレシーズンマッチでハーフタイム明けから途中出場。4-1で迎えた後半26分、ペナルティエリア右から折り返すと、GKに弾かれたボールをDFライアン・マニングが左足で蹴り込み、追加点を演出した。

78: What a strike! Yukinari Sugawara picks out the bottom corner from 25 yards to make it six! [1-6] pic.twitter.com/cowrksOVmZ

"I need to say thank you to the people that supported me."



Yuki on his first #SaintsFC appearance: