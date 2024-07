Windowsエミュレーターの「UTM SE」が、iOSおよびvisionOS向けの無料アプリとしてApp Storeで配信を開始しました。ただし、Appleデバイス向けのUTM SEには JITコンパイラ がないため、パフォーンマンスは低下してしまっているとのことです。PC emulator comes to iOS, but Apple’s restrictions hamper performance | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2024/07/apples-restrictions-hold-back-the-first-pc-emulator-on-the-ios-app-store/Appleは2024年4月にApp Storeの審査ガイドラインを更新し、これまで頑なに禁止してきたエミュレーターアプリを許可し始めました。ただし、Appleが認めたのは「レトロゲーム機のエミュレーターアプリ」のみです。Appleがレトロゲーム機のエミュレーターアプリをApp Storeでリリースすることを認める - GIGAZINEAppleの方針転換に伴い、複数のエミュレーターアプリがApp Storeでの配信を画策し始めます。WindowsやLinuxをエミュレートできるPCエミュレーターの「UTM」も、App Storeでの配信に向けて一部機能を制限した「UTM SE」を開発し、App Storeの審査を受けていたのですが、2024年6月にAppleから配信を拒否されました。AppleはUTM SEの配信を拒否した理由について、「レトロゲームエミュレーターではないため」と指摘していました。AppleがiPhoneでWindowsを動かせるアプリ「UTM」をリジェクトしてブロック - GIGAZINEその後、開発チームは新しいバージョンのUTM SEで再びApp Storeの審査に挑み、これをクリアしたためiOS版およびvisionOS版がApp Storeで配信開始となったことを発表しています。これに加えて、サードパーティーアプリストアのAltStoreでも間もなくUTM SEが配信開始されることをアナウンスしました。ただし、UTM SEはJITコンパイルに関するAppleによる制限の影響でパフォーマンスが大幅に低下しており、多くのPCゲームを効果的にエミュレートするための適合性が制限されているとのことです。UTM SEは以下からインストール可能で、誰でも無料でインストールできます。パフォーマンスが低下する問題があるにもかかわらず、App StoreのレビューではWindowsエミュレーターの登場を歓迎する声が多く寄せられています。UTM SE: Retro PC emulator on the App Storehttps://apps.apple.com/jp/app/utm-se-retro-pc-emulator/id1564628856UTM SEはWindows XP以降のバージョン向けに構成済みの設定をダウンロードできるリンクと、それらをiOSでエミュレートするためのガイドを提供しています。ただし、ユーザーは正規のWindowsをインストールするISOファイルを自前で用意する必要があり、OSのインストールおよびiOSを介したアクセスを調整するためのツールであるSPICEを独自に実行する必要があります。そのため、テクノロジーメディアのArs Technicaは「UTMと互換性のあるビルド済みLinuxをダウンロードする方が簡単そうです」と記しました。App Storeでは「実行可能コードをインストールするアプリ」を禁止しているため、UTM SEにはJITコンパイラが存在しません。JITの代わりにUTM SEでは実行中の各コードを解釈するためにTiny-Code Threaded Interpreter(TCTI)を利用しているとのこと。UTMの開発者のひとりであり、UTMの開発コミュニティ上でモデレーターを務めているCZさんは、「UTM SEのSEは『Sloe Edition(スロー版)』の略です」「これは、UTM SEでのゲームは実現できないことを伝えるためのものです」と言及。また、実際にUTM SEを利用したテクノロジーメディアのOMG! Ubuntuは、「非常に遅い」「ベタベタした体験」とパフォーマンスに関する問題を指摘しています。そのため、Ars Technicaは「サイドローディングあるいはサードパーティーアプリストアを介して通常版のUTMをインストールすること」を推奨しています。なお、ゲームキューブやWii向けのエミュレーターであるDolphiniOSの開発者は、App StoreではJITコンパイラが欠如しているため「機能的なフレームレートでアプリケーションを実行できない」と言及しており、実際にJITコンパイラが欠如した場合のDolphiniOSのパフォーマンスが低下する様子を動画で公開しています。DolphiniOS without JIT (using Interpreter) - YouTube