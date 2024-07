足と靴の重要性をフィギュアスケーターが伝授！SK8INSOLL「歩行未病(TM)セミナー」

フィギュアスケート選手向けに特化したオーダーメイドインソールの研究開発・製造・販売を行うSK8INSOLLは、東武百貨店 池袋店7階 5番地 スポーツシューズ TOKYOINSOLL東京インソールにて2024年7月12日(金)・13日(土)・14日(日)の各日13:00より、足や靴にお悩みの方、スポーツパフォーマンスを向上させたい方、高齢者や中高年の介護予防をしたい方などが、知っておくべき足と歩行の基本について教える、歩行未病(TM)セミナーを開催します。

SK8INSOLL「歩行未病(TM)セミナー」

フィギュアスケート選手向けに特化したオーダーメイドインソールの研究開発・製造・販売を行うSK8INSOLLは、東武百貨店 池袋店7階 5番地 スポーツシューズ TOKYOINSOLL東京インソールにて2024年7月12日(金)・13日(土)・14日(日)の各日13:00より、足や靴にお悩みの方、スポーツパフォーマンスを向上させたい方、高齢者や中高年の介護予防をしたい方などが、知っておくべき足と歩行の基本について教える、歩行未病(TM)セミナーを開催。

■セミナー内容

(1)正しく歩けていますか?

歩行未病の歩き方

(2)介護予防にもなります。

靴を見直そう

(3)今日から始める!

FEETNESS(TM)足のセルフケア

(4)足や靴の悩みを解決できる!

スケーターの強い下半身のヒミツ

開催日:7月12日(金)・13日(土)・14日(日)

日時 :各日 午後1時〜午後1時45分

講義20分、足のセルフケア体験15分、質疑応答10分

場所 :東武百貨店 池袋店7階 5番地

スポーツシューズ

TOKYOINSOLL東京インソール

*オンライン参加も可能です!

主催 :SK8INSOLL

<予約はこちらより>

7月12日(金)参加予約はこちら

https://peatix.com/event/4045714/view

7月13日(土)参加予約はこちら

https://tokyoinsoll-hokomibyo713.peatix.com/view

7月14日(日)参加予約はこちら

https://peatix.com/event/4046532/view

歩行未病(TM)セミナーは今後、継続的な開催を予定しています。

次回は2024年10月18日(金)・19日(土)・20日(日)に同じく東武百貨店 池袋店7階 5番地 スポーツシューズ TOKYOINSOLL東京インソールで開催を予定しています。

