[6.30 J2第22節](フクアリ)

※19:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 1 藤田和輝

DF 2 高橋壱晟

DF 22 佐々木翔悟

DF 24 矢口駿太郎

DF 40 メンデス

MF 4 田口泰士

MF 5 小林祐介

MF 7 田中和樹

MF 19 岡庭愁人

FW 8 風間宏矢

FW 10 小森飛絢

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 36 松田陸

MF 27 T. Iwai

MF 33 エドゥアルド

MF 44 品田愛斗

FW 17 林誠道

FW 77 ドゥドゥ

監督

小林慶行

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 外山凌

DF 14 野嶽寛也

DF 23 岡本將成

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 18 福田望久斗

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

MF 34 鈴木翔大

FW 10 藤本憲明

控え

GK 31 大野哲煥

DF 5 井林章

MF 7 千布一輝

MF 17 星広太

MF 21 田中渉

FW 9 有田光希

FW 39 河辺駿太郎

監督

浅野哲也