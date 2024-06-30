千葉vs鹿児島 スタメン発表
[6.30 J2第22節](フクアリ)
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 22 佐々木翔悟
DF 24 矢口駿太郎
DF 40 メンデス
MF 4 田口泰士
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 19 岡庭愁人
FW 8 風間宏矢
FW 10 小森飛絢
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 36 松田陸
MF 27 T. Iwai
MF 33 エドゥアルド
MF 44 品田愛斗
FW 17 林誠道
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
MF 21 田中渉
FW 9 有田光希
FW 39 河辺駿太郎
監督
浅野哲也
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 22 佐々木翔悟
DF 24 矢口駿太郎
DF 40 メンデス
MF 4 田口泰士
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 19 岡庭愁人
FW 8 風間宏矢
FW 10 小森飛絢
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 36 松田陸
MF 27 T. Iwai
MF 33 エドゥアルド
MF 44 品田愛斗
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 18 福田望久斗
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
MF 7 千布一輝
MF 17 星広太
MF 21 田中渉
FW 9 有田光希
FW 39 河辺駿太郎
監督
浅野哲也