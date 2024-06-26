¹¤È´¤±´¶¥ì¥Ù¥Á¡ª´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ëº£¤Ã¤Ý¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý3Áª
¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¡
¤Þ¤º¤Ï¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ÚRirimew ¥¤¥ó¥¶¥ß¥é¡¼¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È 03 WINTER GRAY¡Û¤Ç¤¹¡£
±¦¾å°Ê³°¤Î3¿§¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤ÏºÌÅÙ¤ÎÄã¤¤¥«¥é¡¼¥ì¥¹¤Ê¥á¥¤¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÊÃ±¤Ëº£¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÇ»¤¤¿§¤«¤é½ç¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç»¤¤¿§¤ÏÌÜ¤Î¥¥ï¤ËÇö¤¯¤Ü¤«¤·Æþ¤ì¡¢¾å¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¿§¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê½Å¤Í¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¢
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ä¥ä¤ÇÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ú¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼¥Ü¡¼¥Æ ¥ª¥ó¥Ö¥ë¥¯¥ë¡¼¥ë¥¯¥¢¥É¥ê3¡Û¤Ç¤¹¡£
º¸¾å°Ê³°¤Î3¿§¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤òÈý²¼¶á¤¯¤Þ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸¤Ã¤Ý¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ´Ö¿§¤ò¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÌÜ¿¬¤ËÄù¤á¿§¤ò·Ú¤á¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Å¾å¤²¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ò¥Ö¥é¥·¤ÇËá¤¯¤è¤¦¤ËÅÉ¤ê¹¤²¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥Ä¥ä´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý£
ºÇ¸å¤ÏÈ©ÆëÀ÷¤ß¤¬ÎÉ¤¯»þÃ»¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤ëº£¤Ã¤Ý¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ÅÉ¤êÊý¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ÚCANMAKE ¥·¥ë¥¡¼¥¹¥Õ¥ì¥¢¥¤¥º M06¡Û¤Ç¤¹¡£
±¦¾å¤Î¥«¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼Ã±¿§¤Ç¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ëº£¤Ã¤Ý¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤è¤ê¾¯¤·¹¤¤ÈÏ°Ï¤Þ¤ÇÅÉ¤ê¡¢¤¸¤ó¤ï¤êÞú¤à¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÏÈ©¤ò¤¤áºÙ¤«¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤ª¹¥¤ß¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤¼¤ÒËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¹¤È´¤±¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£