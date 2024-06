テイラー・スウィフト(34)は、英ロンドンの「ウェンブリー・スタジアム」で3日間にわたる公演を行ったが、その最終日に恋人でNBL選手のトラヴィス・ケルシー(34)と共演するサプライズがあった。トラヴィスはトップハットと燕尾服の英国紳士の装いで登場すると、眠った演技をするテイラーをお姫様抱っこするなどして、会場を大いに沸かせた。2人の微笑ましいパフォーマンスに、ファンからはSNSで「最高に素晴らしい!」といった声があがっている。

【この記事の動画を見る】テイラー・スウィフトが、コンサートツアー『The Eras Tour(ザ・エラス・ツアー)』の一環として英ロンドンの「ウェンブリー・スタジアム」で3日間の公演を敢行した。初日の21日(以下、現地時間)には、当日に42歳の誕生日を迎えたウィリアム皇太子が、息子ジョージ王子(10)、娘シャーロット王女(9)とともにコンサートを楽しんだ。その後テイラーは自身のSNSで、バックステージで撮影したウィリアム皇太子や子ども達との集合ショットを公開。写真には、彼女の恋人トラヴィス・ケルシーも写っていた。テイラーがトラヴィスと一緒にいる写真を自身のSNSで公開したのは、今回が初めてだ。公演2日目の22日には、俳優トム・クルーズが会場のVIPエリアでショーを楽しむ姿が目撃された。トムの後部ではトラヴィスと兄ジェイソン・ケルシーさんが歌い踊るなど、大変な盛り上がりようだった。そして公演最終日を迎えた23日には、歌手ポール・マッカートニーやジョン・ボン・ジョヴィらがコンサートを楽しむ姿が目撃された。この日のステージではトラヴィスが現れ、テイラーと共演するという嬉しいサプライズがあった。トラヴィスが登場したのは、テイラーが楽曲『I Can Do It With a Broken Heart』を披露する前に、衣装替えをするパフォーマンスを行う時だった。トラヴィスと男性2人が黒いトップハットと燕尾服を身に着けた英国紳士の装いでステージに現れると、会場から大きな歓声が沸き起こった。そして男性2人がステージに寝転ぶテイラーを抱き上げた後、トラヴィスが彼女を“お姫様抱っこ”して歩き、赤いソファーの上に寝かせた。テイラーは眠っている演技をしており、2人の男性達に衣装替えを任せている。トラヴィスが両手を叩くとテイラーは目を覚まし、トラヴィスに化粧直しをしてもらうなどした。この間もトラヴィスはパントマイムのような演技を見せるなどして、観客を大いに喜ばせた。最後にテイラーはマイクを手渡され、次の楽曲を歌う準備をした。テイラーとトラヴィスの微笑ましいパフォーマンスに、ファンはSNSで歓喜のコメントを寄せ合った。「これは最高に素晴らしい!」「この映像を見たら、今日が素敵な日になった。マジでサイコー!」「本当に愛らしい。トラヴィスは、心からテイラーを支えて励ましている。トラヴィスはキープするに値するわ。」画像2枚目は『Taylor Swift Instagram「Happy Bday M8!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)