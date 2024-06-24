ÅâÂô¼÷ÌÀ¡¢°ËÆ£º»è½¤ÈºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤»×¤Ã¤¿¤³¤È¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê61ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦°ËÆ£º»è½¡Ê30ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¡Ù¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅâÂô¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÈÅâÂô²ñ¡É¤È¤¤¤¦ÅâÂô¤äºÊ¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿©»ö²ñ¤Ë¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¤ä°ËÆ£º»è½¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÅâÂô¤Ï¡Öº»è½¤Á¤ã¤ó¤â¤Í¡¢º£¤äÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢±éµ»¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£ºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖTHE LAST COP/¥é¥¹¥È¥³¥Ã¥×¡×¡Ê2016Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿°ËÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÎÓ½¤»á¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¾å¤²¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤ª¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÅâÂô¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢°ì±þ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¶¯¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£·ë¹½¤Í¡¢¡Ê°ËÆ£¤ä¹À¥¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ë¤³¤ÎÀ¤Âå¤Í¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·ë¹½½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢²¿¤«¤Ë¡£½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡ÊÅâÂô²ñ¤Ç¡Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê¤Î¤Ï¾¾²¬¡Ê¾»¹¨¡Ë¤¯¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ»à¿È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¾¼ÏÂ¤Î¿Í´Ö¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅâÂô¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÈÅâÂô²ñ¡É¤È¤¤¤¦ÅâÂô¤äºÊ¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿©»ö²ñ¤Ë¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¤ä°ËÆ£º»è½¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÎÓ½¤»á¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¾å¤²¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤ª¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÅâÂô¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢°ì±þ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¶¯¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£·ë¹½¤Í¡¢¡Ê°ËÆ£¤ä¹À¥¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ë¤³¤ÎÀ¤Âå¤Í¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·ë¹½½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢²¿¤«¤Ë¡£½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡ÊÅâÂô²ñ¤Ç¡Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê¤Î¤Ï¾¾²¬¡Ê¾»¹¨¡Ë¤¯¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ»à¿È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¾¼ÏÂ¤Î¿Í´Ö¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£