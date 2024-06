安価で気軽にできるプチ整形ではなく、大胆にメスを入れて美容整形し、まるでスーパーモデルのような顔を手に入れた女性が注目を浴びている。トルコの美容整形クリニックのInstagramで公開された写真とともに、英ニュースメディア『Manchester Evening News』などが伝えた。トルコのイスタンブールにある美容整形クリニック「Este Med Istanbul」のInstagramに今月13日、キャサリンさん(Katherine)という女性の手術前、手術後の写真が投稿されて話題となっている。

人々が驚愕したのは、まるで別人のような手術後の写真で、クリニックはコメント欄で、黄金比(人が最も美しいと感じる比率)の原理に沿った審美的外観を実現するためにいくつかの外科的手術を実施したことを明かしていた。クリニックが最初に手がけたのは、顎のVライン形成術で、次にキャサリンさんの顔立ちに合わせて団子鼻を細くし、鼻先をスッキリ見せる鼻尖形成術を行っていた。さらに目周りの疲れて老いた感じをなくすため、目の下のたるみを取る手術を行い、これにより若く生き生きとした表情を作り出すことに成功した。そして最後に、全体の美しさをアップさせるための頬リフトを行い、同時に頬の脂肪(バッカルファット)を除去。これにより、以前よりもくっきりとした輪郭が出来上がったという。なお医師は、まるでスーパーモデルのように生まれ変わったキャサリンさんについて「自然でより美的バランスが取れた顔になったのは、これらの全ての手術が相互に作用したから」と説明しており、ビフォーアフターの写真には次のような声が寄せられた。「これは恐い。彼女の夫は『なぜ子供たちが母親に似ていないのか』と不思議に思うに違いない。」「手術後の写真を、メイクなしで見てみたい。」「顔を100%変えてしまう必要なんてあるの? みんながスーパーモデルのように見えてしまうよね。」「行き過ぎた整形。」「顔認証システムはもう使えないね。」「クリニックの細かい説明はいらないね。だって頭を取って、新しい頭と取り換えたんでしょう!」「彼女には新しいパスポートと運転免許証が必要だね。」「いったいいくらかけたの?」「変わりすぎて怖すぎる。」ちなみにキャサリンさんの手術費用は明らかにされていないが、イスタンブールのクリニックの形成外科は昨年、鼻形成術、眼瞼形成術(上まぶた・下まぶた)、フェイスリフト(顔の皺・たるみ除去)、ネックリフト(首元の皮膚の皺・たるみ除去)をした女性のビフォーアフター写真をSNSに投稿。通常約1万〜1万6000ドル(当時のレートで約147万〜236万円)かかる手術であることを明かしていた。画像は『Facial Plastic Surgery, Dental Treatment and Cosmetic Products Instagram「To give our patient Katherine an aesthetic appearance in line」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)