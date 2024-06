名古屋、町田、磐田が“下剋上”許し敗退…広島11発、清水9発、福岡8発で快勝／天皇杯2回戦

天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会・2回戦の全32試合が12日に行われた。2回戦には1回戦を突破した各都道府県の代表チームに加え、2024明治安田J1リーグおよびJ2リーグを戦うチームも参戦。合計32試合が行われ、7月10日に開催予定の3回戦に進出するチームが確定する。前回大会覇者の川崎フロンターレ(J1)は山田新とマルシーニョがネットを揺らし、ソニー仙台FC(宮城県)に2−0で勝利。その川崎Fと前回決勝でPK戦にまで及ぶ死闘を演じた柏レイソル(J1)もいわてグルージャ盛岡(岩手県)を2−0で下し、3回戦進出を決めている。

◼︎2回戦・試合結果

◼︎3回戦・対戦カード

J1およびJ2勢は大量得点が目立った。FCバレイン下関(山口県)と対戦したサンフレッチェ広島(J1)は、ドウグラス・ヴィエイラと小原基樹のハットトリックなどでゴールを量産し、11−2という衝撃的なスコアで勝利した。郡司璃来が4得点と躍動した清水エスパルス(J2)は三菱重工長崎SC(長崎県)を9−0で、シャハブ・ザヘディと松岡大起が2度ずつネットを揺らしたアビスパ福岡(J1)は福山シティFC(広島県)を8−0で下している。天皇杯の名物とも言える“下剋上”も発生した。名古屋グランパス(J1)と対戦したJAPANサッカーカレッジ(新潟県)は、51分に上元直樹が挙げた虎の子の1点を守り抜き、完封勝利で3回戦へ駒を進めた。テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)は阿野真拓のゴールと井上怜のPKでジュビロ磐田(J1)に逆転勝利を収めている。2024明治安田J1リーグで首位を走るFC町田ゼルビアと対戦した筑波大学(茨城県)は22分に先制されるも、後半アディショナルタイムに内野航太郎のゴールで試合を振り出しに戻す。延長戦を含めた120分間を1−1で終えると、その後のPK戦を4−2で制し、2回戦を突破した。その他、ヴィッセル神戸やセレッソ大阪、鹿島アントラーズ、サガン鳥栖、京都サンガF.C.、ガンバ大阪、FC東京、湘南ベルマーレ、東京ヴェルディ、北海道コンサドーレ札幌といったJ1勢が3回戦へ進出。アルビレックス新潟はギラヴァンツ北九州(福岡県)との4−4の撃ち合いの末、PK戦を3−1で制した。横浜F・マリノスはFC岐阜(岐阜県)に一時逆転を許すも、終了間際の井上健太のゴールで追い付き、その後のPK戦に5−4で勝利している。2回戦の試合結果、および3回戦の対戦カードは以下の通り。ヴィッセル神戸(J1) 2−0 カターレ富山(富山県)徳島ヴォルティス(J2) 1−0 ベガルタ仙台(J2)柏レイソル(J1) 2−0 いわてグルージャ盛岡(岩手県)FC町田ゼルビア(J1) 1−1(PK:2−4) 筑波大学(茨城県)セレッソ大阪(J1) 3−1 ジェイリースFC(大分県)ヴァンフォーレ甲府(J2) 2−0 Honda FC(アマチュアシード)アルビレックス新潟(J1) 4−4(PK:3−1) ギラヴァンツ北九州(福岡県)V・ファーレン長崎(J2) 3−2 カマタマーレ讃岐(香川県)鹿島アントラーズ(J1) 2−1 奈良クラブ(奈良県)藤枝MYFC(J2) 2−0 栃木SC(J2)サガン鳥栖(J1) 2−1 高知ユナイテッドSC(高知県)横浜FC(J2) 2−1 ヴァンラーレ八戸(青森県)名古屋グランパス(J1) 0−1 JAPANサッカーカレッジ(新潟県)ザスパ群馬(J2) 1−1(PK:2−3) レノファ山口FC(J2)京都サンガF.C.(J1) 2−0 大宮アルディージャ(埼玉県)清水エスパルス(J2) 9−0 三菱重工長崎SC(長崎県)横浜F・マリノス(J1) 2−2(PK:5−4) FC岐阜(岐阜県)ロアッソ熊本(J2) 1−2 水戸ホーリーホック(J2)ガンバ大阪(J1) 3−0 福島ユナイテッドFC(福島県)ジュビロ磐田(J1) 1−2 テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)川崎フロンターレ(J1) 2−0 ソニー仙台FC(宮城県)大分トリニータ(J2) 1−0 鹿児島ユナイテッドFC(J2)FC東京(J1) 3−0 ヴィアティン三重(三重県)ジェフユナイテッド千葉(J2) 2−1 中京大学(愛知県)サンフレッチェ広島(J1) 11−2 FCバレイン下関(山口県)ブラウブリッツ秋田(J2) 0−2 いわきFC(J2)湘南ベルマーレ(J1) 3−1 甲南大学(兵庫県)東京ヴェルディ(J1) 5−0 AC長野パルセイロ(長野県)アビスパ福岡(J1) 8−0 福山シティFC(広島県)ファジアーノ岡山(J2) 1−7 愛媛FC(J2)北海道コンサドーレ札幌(J1) 3−1 栃木シティFC(栃木県)モンテディオ山形(J2) 3−2 SC相模原(神奈川県)湘南ベルマーレ vs 東京ヴェルディガンバ大阪 vs テゲバジャーロ宮崎サンフレッチェ広島 vs いわきFCセレッソ大阪 vs ヴァンフォーレ甲府アルビレックス新潟 vs V・ファーレン長崎FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉鹿島アントラーズ vs 藤枝MYFCアビスパ福岡 vs 愛媛FCJAPANサッカーカレッジ vs レノファ山口FC川崎フロンターレ vs 大分トリニータ横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホックヴィッセル神戸 vs 徳島ヴォルティス北海道コンサドーレ札幌 vs モンテディオ山形京都サンガF.C. vs 清水エスパルス柏レイソル vs 筑波大学サガン鳥栖 vs 横浜FC