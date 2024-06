セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年6月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『フィニアスとファーブ』 Lぬいぐるみ “ペリー”を紹介します!

セガプライズ ディズニー『フィニアスとファーブ』 Lぬいぐるみ “ペリー”

登場時期:2024年6月7日より順次

サイズ:全長約15×34×17cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

さまざまな発明品を作って夏休みを楽しく過ごす「フィニアス」と「ファーブ」の兄弟。

彼らがペットとして飼っているカモノハシ「ペリー」は、実は優秀なエージェントであり、世界の平和を守っている存在です!

そんな人気キャラクター「ペリー」のぬいぐるみがセガプライズに登場します。

目や3本の毛、しっぽなど、作品のタッチを再現したコミカルなぬいぐるみ。

ポップなアクセントにもなりそうな、インパクト抜群のディズニーグッズです☆

『フィニアスとファーブ』から、根強い人気キャラクター「ペリー」のぬいぐるみがラインナップ。

セガプライズ『フィニアスとファーブ』 Lぬいぐるみ “ペリー”は、2024年6月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

