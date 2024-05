希少性の高い鍛造製法！錬士「婚約指輪のフルオーダーメイド」

鍛造の結婚指輪オーダーメイド専門店「錬士」が、鍛造製法の結婚指輪に続き、婚約指輪のフルオーダーメイドを2024年5月1日に開始しました。

鍛造の結婚指輪オーダーメイド専門店「錬士」が、鍛造製法の結婚指輪に続き、婚約指輪のフルオーダーメイドを2024年5月1日に開始!

鍛造の結婚指輪・婚約指輪をオーダーメイド|錬士|御徒町

■鍛造の婚約指輪をフルオーダーメイド

鍛造(たんぞう)とは、金属を直接叩き鍛えながら指輪を作る、伝統的な製造方法のことです。

金属を型に流し込んで作る鋳造(ちゅうぞう)と比べ、強度、耐久性、質感、輝きなど、あらゆる品質が高まります。

しかし鍛造製法は、職人の高い技術が必要なことと、大量生産に向かないため、行なっているお店は極めて少数です。

*婚約指輪の鍛造オーダーメイド

婚約指輪を鍛造オーダーメイドできるお店を探してみてください。

ほとんどありません。

なぜなら、それを実現できる職人がいないからです。

結婚指輪に比べて婚約指輪は造形が複雑なため、求められる技術が格段に高まります。

*錬士の婚約指輪

錬士では、婚約指輪の鍛造フルオーダーメイドが可能です。

デザインも自由自在。

世界に一つが叶います。

希少性の高い鍛造の婚約指輪を実現するためには、誰が制作に携わるかが重要です。

工房と婚約指輪1

