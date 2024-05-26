【サッカー日本代表】2026年W杯アジア2次予選のメンバーを発表！鎌田、冨安が復帰。久保建英、長友佑都も選出
【動画】日本代表メンバー発表｜https://youtu.be/W_xcWb8NGWk
日本サッカー協会は5月24日、6月に行われる2026年ワールドカップ（W杯）アジア2次予選の2連戦に臨む日本代表のメンバーを発表。
鎌田大地（ラツィオ）、冨安健洋（アーセナル）が復帰。U23年代の鈴木唯人（ブレンビー）と久保建英（レアル・ソシエダ）も選出された。
既に最終予選進出を決めている日本は、6日にアウェイでミャンマー代表、11日に広島でシリア代表と対戦する。
【日本代表メンバー】
■GK
前川黛也（ヴィッセル神戸）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
■DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（アル・ラヤン／カタール）
板倉滉（ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サンジロワーズ／ベルギー）
冨安健洋（アーセナル／イングランド）
伊藤洋輝（VfBシュツットガルト／ドイツ）
橋岡大樹（ルートン・タウン／イングランド）
菅原由勢（AZアルクマール／オランダ）
■MF/FW
遠藤航（リバプールFC／イングランド）
南野拓実（ASモナコ／フランス）
守田英正（スポルティングCP／ポルトガル）
鎌田大地（SSラツィオ／イタリア）
相馬勇紀（カーザ・ピア／ポルトガル）
小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
堂安律（SCフライブルク／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
川村拓夢（サンフレッチェ広島）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダード／スペイン）
鈴木唯人（ブレンビーIF／デンマーク）
＜日本代表スケジュール＞
FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼 AFCアジアカップサウジアラビア2027予選
日時：6月6日（木）18:40
対戦カード： 対 ミャンマー代表
会場：THUWUNNA STADIUM
日時：6月11日(火) 19:10
対戦カード：対 シリア代表
会場：エディオンピースウイング広島