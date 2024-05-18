[5.18 J3第14節](タピスタ)

※17:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 35 東ジョン

DF 3 森侑里

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

DF 22 上原牧人

MF 6 岡澤昂星

MF 10 富所悠

MF 18 平松昇

MF 24 佐藤祐太

FW 7 白井陽斗

FW 39 庵原篤人

控え

GK 1 六反勇治

DF 17 増谷幸祐

DF 19 高安孝幸

MF 55 幸喜祐心

FW 8 岩渕良太

FW 9 野田隆之介

FW 89 高木大輔

監督

金鍾成

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 55 青木心

DF 2 青山生

DF 15 辻岡佑真

DF 16 吉田朋恭

DF 33 黒木謙吾

MF 8 力安祥伍

MF 13 北村知也

MF 20 阿野真拓

MF 44 井上怜

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

控え

GK 21 清水羅偉

DF 3 代健司

DF 36 吉永昇偉

MF 7 魚里直哉

MF 22 田中純平

FW 18 吉澤柊

FW 41 上野瑶介

監督

大熊裕司