琉球vs宮崎 スタメン発表
[5.18 J3第14節](タピスタ)
※17:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 35 東ジョン
DF 3 森侑里
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 22 上原牧人
MF 6 岡澤昂星
MF 10 富所悠
MF 18 平松昇
MF 24 佐藤祐太
FW 7 白井陽斗
FW 39 庵原篤人
控え
GK 1 六反勇治
DF 17 増谷幸祐
DF 19 高安孝幸
MF 55 幸喜祐心
FW 8 岩渕良太
FW 9 野田隆之介
FW 89 高木大輔
監督
金鍾成
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 8 力安祥伍
MF 13 北村知也
MF 20 阿野真拓
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 21 清水羅偉
DF 3 代健司
DF 36 吉永昇偉
MF 7 魚里直哉
MF 22 田中純平
FW 18 吉澤柊
FW 41 上野瑶介
監督
大熊裕司
※17:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 35 東ジョン
DF 3 森侑里
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
DF 22 上原牧人
MF 6 岡澤昂星
MF 10 富所悠
MF 18 平松昇
MF 24 佐藤祐太
FW 7 白井陽斗
FW 39 庵原篤人
控え
GK 1 六反勇治
DF 17 増谷幸祐
DF 19 高安孝幸
MF 55 幸喜祐心
FW 8 岩渕良太
FW 9 野田隆之介
FW 89 高木大輔
監督
金鍾成
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 8 力安祥伍
MF 13 北村知也
MF 20 阿野真拓
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 21 清水羅偉
DF 3 代健司
DF 36 吉永昇偉
MF 7 魚里直哉
MF 22 田中純平
FW 18 吉澤柊
FW 41 上野瑶介
監督
大熊裕司