BABYMONSTER、5月29日より大阪でポップアップストアの追加開催が決定！新グッズの販売も

YG ENTERTAINMENTから約7年ぶりにデビューした新人ガールズグループBABYMONSTERのファンミーティング開催記念ポップアップストア「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE」が好評につき、大阪でも追加開催されることが決まった。5月29日(水)から6月9日(日)の12日間にわたってSHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!にて展開。今回の大阪開催にあたって新たな追加グッズの販売も予定している。

BABYMONSTERは今月11日、12日に日本で初めてのファンミーティング「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE」を開催。韓国デビューからわずか40日あまり、日本での正式デビュー前にもかかわらず、チケットが両日SOLD OUTになるなど、すでに日本国内でも高い人気を獲得している。さらに今後、地上波の複数音楽番組や日本最大の音楽フェスティバルへの出演など日本での活動をより活発化させていく。韓国でのデビューアルバムとなる1stミニアルバム「BABYMONS7ER」はiTunes日本チャートのK-POPトップ、K-POPアルバムチャートなどで1位を獲得。さらにオリコン週間総合アルバムチャートやBillboard JAPANのホットアルバムやダウンロードアルバムチャートでも上位圏にランクイン。タイトル曲「SHEESH」はミュージックビデオがYouTube2億再生を突破し、リリースから1ヶ月を超えても、なおモンスター新人として快進撃を続けている。

■開催概要

「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE POP-UP STORE IN OSAKA」

開催期間:2024年5月29日(水)〜6月9日(日)



開催場所:SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!(大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール2階)

営業時間:10:00〜21:00(最終入場 20:30)

入場料:無料

【入場に関するご案内】

全日程フリー入場ですが、混雑状況に応じて、優先入場券の配布(先着順)を実施させていただきます。

優先入場券をお持ちでないお客様につきましても、優先入場券をお持ちのお客様のご案内後に入場いただくことができますが、混雑時には入場を制限する場合がございます。予め、ご了承ください。



※優先入場券の配布方法や入場に関する注意事項は特設ページにてご案内いたします。



【商品ラインナップ】

ベースボールシャツ(BLACK/WHITE)SIZE:M/L ¥8,900

ロングスリーブTシャツ(BLACK/WHITE)SIZE:M/L ¥5,000

キャップ(RED/WHITE)SIZE:FREE ¥3,900

モンスターカチューシャ ¥1,300

クリアファイル(メンバー別全7種)※POP-UP STORE限定 各¥600

スティックバルーン(メンバー別全7種)※POP-UP STORE限定 各¥800

ラバーミラー※POP-UP STORE限定 ¥1,200

ステッカー(メンバー別7種+ロゴ2種 全9種)※POP-UP STORE限定 各¥500

ノート※POP-UP STORE限定 ¥600

付箋セット※POP-UP STORE限定 ¥800

ショッパー ¥100

ランダムカプセルトイ(全25種)1回¥600

and more..



※価格は全て税込です。



【会場限定 購入者特典】

会場にてオフィシャルグッズを1会計6,000円(税込)お買い上げごとに先着で「トレーディングカード(ランダム全7種)」を1枚プレゼント!(プレゼント枚数上限なし)



