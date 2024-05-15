トッテナムvsマンチェスター・C スタメン発表
[5.14 プレミアリーグ第34節](Tottenham Hotspur Stadium)
※28:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 13 グリエルモ・ビカーリオ
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 5 ピエール・エミール・ホイビュア
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 7 ソン・フンミン
FW 10 ジェームズ・マディソン
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 40 ブランドン オースティン
DF 12 エメルソン
MF 4 オリバー・スキップ
MF 18 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 59 M. Moore
MF 73 T. Hall
FW 11 ブライアン・ヒル
FW 44 デーン・スカーレット
監督
アンジェ・ポステコグルー
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 16 ロドリ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー・ボブ
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 19 フリアン・アルバレス
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※28:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 13 グリエルモ・ビカーリオ
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 5 ピエール・エミール・ホイビュア
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 10 ジェームズ・マディソン
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 40 ブランドン オースティン
DF 12 エメルソン
MF 4 オリバー・スキップ
MF 18 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 59 M. Moore
MF 73 T. Hall
FW 11 ブライアン・ヒル
FW 44 デーン・スカーレット
監督
アンジェ・ポステコグルー
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 16 ロドリ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー・ボブ
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 19 フリアン・アルバレス
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります