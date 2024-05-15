[5.14 プレミアリーグ第34節](Tottenham Hotspur Stadium)

※28:00開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 13 グリエルモ・ビカーリオ

DF 6 ラドゥ・ドラグーシン

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 5 ピエール・エミール・ホイビュア

MF 29 パペ・マタル・サール

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 7 ソン・フンミン

FW 10 ジェームズ・マディソン

FW 22 ブレナン・ジョンソン

控え

GK 40 ブランドン オースティン

DF 12 エメルソン

MF 4 オリバー・スキップ

MF 18 ジオバニ・ロ・チェルソ

MF 21 デヤン・クルゼフスキ

MF 59 M. Moore

MF 73 T. Hall

FW 11 ブライアン・ヒル

FW 44 デーン・スカーレット

監督

アンジェ・ポステコグルー

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 16 ロドリ

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 82 リコ・ルイス

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 52 オスカー・ボブ

FW 11 ジェレミ・ドク

FW 19 フリアン・アルバレス

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります