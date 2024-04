2023年後半頃からAppleが独自のチャットAIを開発していることや、生成AIの開発に取り組んでいることが明らかになっています。さらに、iOSの次期メジャー版となる「iOS 18」のAI機能を強化すべく、AppleがOpenAIとの交渉を進めているとBloombergが報じました。Apple’s (AAPL) OpenAI Talks Intensify as It Seeks to Add AI Features - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-26/apple-intensifies-talks-with-openai-for-iphone-generative-ai-featuresApple reportedly negotiating with OpenAI to power iOS 18 featureshttps://9to5mac.com/2024/04/26/apple-openai-ai-features-ios-18/Apple and OpenAI are in talks to bring AI smarts to iOS - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/apple-openai-3437957/2024年1月末、iOS 17.4ベータ版のソースコードから、AppleがOpenAIのチャットAIであるChatGPTを利用したSiriのテストを実施していたことが明らかになりました。AppleがChatGPTを利用した「大規模言語モデル搭載のSiri」のテストを行っていることが報じられる、iOS 17.4のベータ版のコードからその存在が明らかに - GIGAZINEさらに2024年3月中旬には、Appleが2024年9月頃にリリースすると目されている「iOS 18」のAI機能を強化するために、GoogleのチャットAIであるGeminiを利用することについて、Googleと協議を進めていると報じられています。AppleがiPhone向けのAI機能を強化するべくGoogleのGeminiを採用するとの報道 - GIGAZINE加えて、Googleは中国で事業を展開していないため、Appleは中国ユーザー向けにAI機能を提供するべく、百度(Baidu)とも協議を進めていることが報じられました。Appleが中国の百度(Baidu)と「生成AI技術の使用」について協議を重ねている - GIGAZINE新たにBloombergが報じたところによると、AppleはiPhoneとiPadに搭載される新しいAI機能の一部を強化するために、OpenAIとの話し合いを新たに開始した模様。AppleはOpenAIのAIをiOS 18と統合することを目論んでいると、Bloombergに情報を提供した関係者は話しています。Apple関連のリーク情報でおなじみのBloombergのマーク・ガーマン記者は、iOS 18でAIベースのチャットボットを強化するために、OpenAIの技術を利用することが交渉の中心となっていると主張しています。このチャットボットがAppleのSiriを指しているのか、Siriに代わる新しいチャットボットを指しているのかは不明です。なお、Apple関連メディアの9to5Macは、2024年1月末にiOS 17.4のベータ版に「SiriSummarization」と呼ばれるAIモデルのコードが含まれていることを発見しています。SiriSummarizationはAI機能のテストのためにOpenAIのChatGPTのAPIを呼び出し、文章の要約や質問への回答を行わせるというものです。AppleはGoogleとの協議も記事作成時点で進めているようで、Appleはコスト面での最良の選択肢を模索している段階にあるのではないかと9to5Macは指摘しています。なお、Appleは2024年6月11日開催予定のWWDC24で、iOS 18に搭載される新しいAI機能の数々を発表するものと予想されています。Appleが「WWDC24」を2024年6月11日未明から開催、iOS 18など発表へ - GIGAZINE