Amazonは2017年から人気のあるAlexa用アプリの開発者に対し、毎月最大100ドル(約1万5000円)を支払う「Alexa開発者リワードプログラム」を提供していました。しかし、Amazonがこのプログラムを2024年6月30日をもって終了することを発表しました。Amazon to Stop Paying Developers to Create Apps For Alexa - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-10/amazon-to-stop-paying-developers-to-create-apps-for-alexaAmazon will stop paying developers for making Alexa skills - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/4/10/24126291/amazon-stop-paying-developers-alexa-skillsAlexa開発者プログラムの開始時には、「毎月数千ドル(数十万円)を稼いでいる」と報告する開発者もいるほど活況を見せていました。しかし、Amazonは2020年以降、開発者に対して支払う金額を次第に減らしていました。これは、Amazon内で音声アシスタント事業の失敗が徐々に浮き彫りになっていく中で、損失を食い止め、新たな収益源を見つけるために行われた可能性があるとのこと。Amazon Alexaは「巨大な失敗」と社員が吐露、損失は年間1兆4000億円のペースに - GIGAZINEAmazonは2024年6月30日をもってAlexa用アプリの開発者への資金供与を終了することを発表するとともに、開発者に対し「あなたのような開発者は、Alexaの成功において重要な役割を果たしてきましたし、今後もその役割は変わりません。あなたの継続的な関与に感謝します」と述べました。また、Amazonはこの発表と同時に、Alexa用アプリ開発者がクラウドコンピューティングサービスのAmazon Web Services(AWS)を使ってソフトウェアを強化するための無料クレジットを提供するプログラムを終了させています。Amazonの広報担当者であるローレン・レームヒルト氏は「Amazonは現在、大規模言語モデルを使用する新しいツールの開発に注力しています。そのため、Alexa開発者リワードプログラムのような古いプログラムを廃止することにしました」と語っています。また、レームヒルト氏によると、このプログラムを利用している開発者の割合は1%未満とのこと。Alexa用アプリの開発者であるマーク・タッカー氏は「多くの開発者は、Alexaでの既存の体験を維持するか、新たな体験を創造するかについて、難しい決断を下す必要があります。Amazonのこの動きは、一つの時代の終わりを意味しています」と述べています。