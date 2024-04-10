Ankerが7990円でANC対応の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore P40i」を発売
アンカー・ジャパンは4月9日、オーディオブランド「Soundcore」から完全ワイヤレスイヤホンの新製品「Soundcore P40i」を発売しました。価格は7990円（税込）で、Amazon、楽天市場、Anker Japan公式サイトでは初回合計7500台限定で20％のポイントを還元します。
手ごろな価格でANC対応の高機能モデル
全世界で120万台以上を販売した「Soundcore Life P3」の次世代モデルという位置づけ。手ごろな価格はそのままで、外部環境に合わせてアクティブノイズキャンセリング（ANC）の強度を自動で調整する「ウルトラノイズキャンセリング 2.0」に対応します。
大径の11mmドライバーとAnker独自のBassUpテクノロジーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現。イヤホン本体で最大12時間、充電ケースと併用して最大60時間の連続再生に対応します。約10分の充電で約5時間の再生ができる急速充電に対応する他、ケースはワイヤレス充電に対応します。2台のデバイスに同時できるマルチポイント接続にも対応。
充電ケースはスマホスタンドに
充電ケースはフタを開けた状態で、スマートフォンを立てかけられるスマホスタンドとして利用可能。ハンズフリーで動画の視聴や通話ができます。
カラーバリエーションは、オフホワイト、ブラック、ネイビー、パープルの4色。
「Soundcore P40i」仕様
重さ：約5g（イヤホン本体 片耳）/約58g（充電ケースを含む）
通信方式：Bluetooth 5.3
充電方式：USB-C/ワイヤレス充電
対応コーデック：SBC/AAC
防水規格：IPX5
充電時間：
USB-C ケーブル：約3時間/ワイヤレス：約4時間
再生可能時間
標準モード：
最大12時間（イヤホン本体）/最大60時間（充電ケース使用時）
ノイズキャンセリングモード：
最大10時間（イヤホン本体）/最大50時間（充電ケース使用時）
通話モード：
最大7時間（イヤホン本体）/最大35時間（充電ケース使用時）
カラーバリエーション：オフホワイト/ブラック/ネイビー/パープル
パッケージ内容：Soundcore P40i、イヤーチップ（5 種）、USB-C＆USB-A ケーブル、安全マニュ
アル＆クイックスタートガイド
注意事項 - 再生可能時間は音量や再生する内容、使用環境によって異なります。