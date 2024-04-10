アンカー・ジャパンは4月9日、オーディオブランド「Soundcore」から完全ワイヤレスイヤホンの新製品「Soundcore P40i」を発売しました。価格は7990円（税込）で、Amazon、楽天市場、Anker Japan公式サイトでは初回合計7500台限定で20％のポイントを還元します。

手ごろな価格でANC対応の高機能モデル

全世界で120万台以上を販売した「Soundcore Life P3」の次世代モデルという位置づけ。手ごろな価格はそのままで、外部環境に合わせてアクティブノイズキャンセリング（ANC）の強度を自動で調整する「ウルトラノイズキャンセリング 2.0」に対応します。

大径の11mmドライバーとAnker独自のBassUpテクノロジーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現。イヤホン本体で最大12時間、充電ケースと併用して最大60時間の連続再生に対応します。約10分の充電で約5時間の再生ができる急速充電に対応する他、ケースはワイヤレス充電に対応します。2台のデバイスに同時できるマルチポイント接続にも対応。

充電ケースはスマホスタンドに

充電ケースはフタを開けた状態で、スマートフォンを立てかけられるスマホスタンドとして利用可能。ハンズフリーで動画の視聴や通話ができます。

カラーバリエーションは、オフホワイト、ブラック、ネイビー、パープルの4色。