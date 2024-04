バカンスの思い出をジュエリーで共有する「アリータ」のキュートなネックレスが新登場

イタリア・ミラノのジュエリーブランド「ALIITA(アリータ)」は、大切な人とのビーチでのバカンスの楽しい思い出を共有する、新ジュエリーを発売中だ。

ジュエリーブランド「アリータ」

「アリータ」は、控えめで洗練されたスタイルに、遊び心や躍動感を加えた洗練されたクリエーションが特徴のジュエリーブランド。

ブランド名の「アリータ」は、ブランドの創設者であるシンシア・ヴィルチェス・カスティリオーニ氏が育った土地、ベネズエラ・スリア州の土着民族グアヒロの言語であるワユ語で「大切なもの」を意味している。

「アリータ」は創業以来、生産および生産過程が環境に与える影響に注意を払い、環境および社会問題に対する深い意識を反映した、責任あるアプローチを採用。イタリアで生産され、認証された良質な素材を使用し、長きにわたって愛用できる製品を提供することを目指している。

パラソル×シャベルのキュートなネックレス



そんな「アリータ」のジュエリーに新しく仲間入りしたのは、ビーチパラソルとシャベルの組み合わせが茶目っ気たっぷりなネックレス「SOMBRILLA PALETTA エナメル ネックレス」97,900円(税込)。

子供たちがビーチで思いっきり遊べるように、という思いが詰まっている。



シンシア・ヴィルチェス・カスティリオーニ氏が「子供たちと過ごすバカンスでの楽しい気持ちをいつでも感じられるように」との思いからデザインしたこのジュエリーは、これからのシーズンの装いにアクセントを与えてくれそうだ。

サマージュエリーとしてだけではなく、つける人にとってかけがえのない大切な思い出を肌身離さずに季節問わずに身に着けてほしいという願いのもと、作られたネックレスとなっている。

ジェラートやヤシの木をモチーフにしたアイテムも



そのほか、ジェラートやヤシの木をモチーフにしたアイテムもラインナップ。

ビーチでの楽しいひと時を味わうのに欠かせないのが、イタリアで広く愛されるスイーツであるジェラートだ。ジェラートを食べたときに感じることのできる、甘くておいしい幸せな気分を「アリータ」のジュエリーを身に着けることで味わうことができる。





商品は「GELATOエナメルネックレス」51,000円(税込)と、





「GELATOエナメルピアス シングル」44,000円(税込)を用意。ジェラートのカラーリングは、ピスタチオやチョコレート、バニラ、そしてストロベリーやココナッツ、ラズベリーなど、さまざまなフレーバーのバリエーションが楽しめる。

おいしそうなジェラートを思わせるこのカラーリングは、エナメル素材で表現され、「アリータ」のCORAZON(ハート)モチーフやESTRELLA(スター)モチーフジュエリーとのコーディネートでさらにポップでキュートな印象に仕上げてくれる。



そして「PALMERA エメラルド ネックレス」57,200円(税込)や、



「PALMERA エメラルド コードブレスレット」26,400円(税込)は、ヤシの木モチーフのジュエリー。繊細なゴールドで形どられたヤシの木にエメラルドがあしらわれ、高級感を演出している。

ユニセックスなデザインでパートナーとのシェアアイテムとして取り入れるのもおすすめだ。

「アリータ」のネックレスは、Plan C GINZA SIX店、Plan C伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店の「アリータ」コーナー、および「アリータ」公式オンラインストアで販売中。

バカンスでの楽しいひと時を思い出せる「アリータ」のジュエリーを身に着けてみては。

■Plan C GINZA SIX / ギンザシックス店

住所:東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 3F

■Plan C 伊勢丹新宿店

住所:東京都新宿区新宿3-14-1本館3階イーストパーク

■Plan C 阪急うめだ本店

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7 3F モード

アリータ公式オンラインストア:https://aliita.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/aliita.official

(丸本チャ子)