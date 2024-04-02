³¨²èºî²È¡¦¥«¥Þ¥Î¥ì¥¤¥³»á¤ÎÇ¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡¢Á´4¼ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¡¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤Ï4·î²¼½Ü¤Ë¡¢³¨²èºî²È¡¦¥«¥Þ¥Î¥ì¥¤¥³»á¤¬ÉÁ¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥«¥Þ¥Î¥ì¥¤¥³ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Âè2ÃÆ¡×¤ò¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤È¥Ö¥é¥¤¥ó¥ÉBOX¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬500±ß¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥ÉBOX¤¬550±ß¡£
¡¡¥«¥Þ¥Î¥ì¥¤¥³»á¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤È¤·¤¿ÂÎ¤Ä¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÇ¤ä¸¤¡¢·§¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤¤¤Ä¤â²¿¤«¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤À¤ê¡¢Æ¯¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿É÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬±Ä¤à¡ÖÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤ë°¦¤é¤·¤µ¤¬¡¢Æ±»á¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥«¥Þ¥Î¥ì¥¤¥³ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Âè2ÃÆ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ª¡×¡Ö¤Á¤Õ¡×¡Ö¤°¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Þ¥Ì¥ë¥Í¥³¤Î¿Æ»Ò¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤µ¤ì¡¢2023Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¤È°ì½ï¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥±¥ó¥¨¥ì¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢4¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÍ½Ìó¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥±¥ó¥¨¥ì¥¹¥È¥¢¡×¤ª¤è¤Ó¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Þ¥Î¥ì¥¤¥³»áÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¤¬¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ü¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬1ËçÉÕÂ°
¡¡¥«¥Þ¥Î¥ì¥¤¥³»á¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤È¤·¤¿ÂÎ¤Ä¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÇ¤ä¸¤¡¢·§¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤¤¤Ä¤â²¿¤«¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤À¤ê¡¢Æ¯¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿É÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬±Ä¤à¡ÖÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤ë°¦¤é¤·¤µ¤¬¡¢Æ±»á¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥±¥ó¥¨¥ì¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢4¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÍ½Ìó¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥±¥ó¥¨¥ì¥¹¥È¥¢¡×¤ª¤è¤Ó¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Þ¥Î¥ì¥¤¥³»áÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¤¬¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë¡£