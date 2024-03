●オープン記念にブルーバッグ(Sサイズ)プレゼント

イケア・ジャパンは、秋田県で初めてとなる「IKEAポップアップストア in 秋田」をイオンモール秋田に4月26日〜6月30日まで期間限定でオープンする。東北の顧客は、IKEA仙台やIKEAオンラインストアを利用している。今回、より多くの人々に、家での暮らしをより快適でサステナブルにするアイデアや商品を届けたいという思いから、秋田県初となる「IKEAポップアップストア in 秋田」をイオンモール秋田にオープンする。

●埼玉・大宮は2度目、京都は好評につき6カ月期間延長

オープン記念として、4月26〜28日の3日間、各日先着200人の1000円以上購入の顧客に、ブルーバッグ(Sサイズ)プレゼントする。また、IKEAオンラインストアで購入した商品を、5月7日〜6月29日の期間中に、「IKEAポップアップストア in 秋田」で受け取れるサービスを提供する。また、埼玉県大宮で2度目の出店となる「IKEAポップアップストア at コクーンシティ」をさいたま新都心駅のコクーンシティに4月5日〜5月19日まで期間限定でオープンする。さらに2023年10月3日からイオンモールKYOTOで開催している「IKEAポップアップストア in 京都」は、顧客から大きな反響を得たことを受けて、6カ月間(9月29日まで)期間を延長する。