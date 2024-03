(MCU)新作映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド(原題)』には、残念ながらセバスチャン・スタンのウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズは登場しないようだ。

新キャプテン・アメリカことサム・ウィルソン役のアンソニー・マッキーが出演した番組で明らかにした。スタンとはドラマ「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」でW主演を務めたマッキーは、その撮影について「すごく楽しかった」と振り返り、「シーズン2をやることもすごく楽しみにしていたんです。またセバスチャンと二人で遊べるから」とアツアツの仲良しぶりをアピールした。

ところが、このドラマに続く物語は「映画化されることになった」と、『ブレイブ・ニュー・ワールド』製作の背景を紹介するマッキー。「それはそれでアリなんですけど、もう友達と一緒じゃないから、ちょっと辛いです」と、大好きなスタンと離れ離れになってしまったことを悲しんでいる。

『ブレイブ・ニュー・ワールド』のあらすじはまだほとんど明かされていないが、最大の見どころの一つとなるのは、米大統領となったサンダーボルト・ロスをハリソン・フォードが演じるという点で、サムは国家レベルの危機に立ち向かうものと想像できる。未曾有の脅威と戦う時、相棒のバッキーがいてくれれば心強いはずだが、どうやら事情はそうではないということだ。

また、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」がシーズン2ではなく映画になったというマッキーの説明は、同時にドラマのシーズン2製作予定が現時点で存在していないことも示唆している。もし可能性があるとすれば『ブレイブ・ニュー・ワールド』の後に企画が立つことであり、そうなればマッキーとスタンの名コンビ再共演にも期待できそうだ。

© 2021 Marvel

ちなみにマッキーは、ドラマ「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」について、バロン・ジモ役のダニエル・ブリュールとの共演も楽しかったと振り返っており、彼らとの仕事を「幸せの嵐」と述懐。ブリュールが演じたジモはクールなキャラクターだったが、ドラマ劇中ではお茶目なダンスを披露したことも話題となった。「踊るダニエルと一緒にいられるなら、どんなことでも嬉しいです」。

Source:

The post first appeared on .