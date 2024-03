■「まだまだこれからも未完成であり続け、この4人で出会った頃と変わらない少年のような気持ちで楽しく音楽を創っていく、そんな想いを込めています」GReeeeNが、3月19日18時、自身のYouTubeチャンネルにて動画を公開。これまで在籍していた事務所との契約期間を満了し、新会社を設立、あらたなグループ名“GRe4N BOYZ”(読み:グリーンボーイズ)として活動していくことを発表した。YouTubeチャンネル内では、関係者やファンに向けた、メンバーからのメッセージを公開。動画の中でメンバーは「今回、僕たちから皆さんに大切なお知らせがあって、このような場を設けました。僕たちは、これまで在籍していた所属事務所を退所し、メンバー4人で新たな挑戦をしていくことにしました。そして、これまでのGReeeeNという名前から、新たにGRe4N BOYZという名前で、僕らは活動していきます。未熟、未完成を意味する名前としてGReeeeNという名前で活動してきました。このGRe4N BOYZという名前には、まだまだこれからも未完成であり続け、新人、そしてルーキーとしてこの4人で出会った頃と変わらない少年のような気持ちで楽しく音楽を創っていく、そんな想いを込めています。これからは、僕たちの音楽を聴いてくださる皆さんへ、新曲のリリースやツアーだけでなく、これから、もっともっと自分たちの音楽やメッセージを発信できる場を作りたいと思っています。GRe4N BOYZとして新たに、GR CReWのみなさん、そして僕らの音楽にこれから出会ってくださる一人ひとりとの繋がりを精一杯、大切にさせてください」というメッセージを発信し、思いを込めて代表曲のひとつであり、デビュー以来広く親しまれてきた「愛唄」を歌唱した。歯科医師を目指して福島の大学で勉学に勤しんでいた4人のメンバーにより生まれたGReeeeN。グリーンという色に込められた未熟さや初々しさを胸に、4人はこれからも新たな未完成を目指し、音楽を届けていくこととなる。3月19日23時には、レギュラーを務めるラジオ番組のNHK FM『GReeeeN HIDEのミドリの2重スリット』を通して、メンバーからの想いが語られる予定となっている。そして、GRe4N BOYZの公式X、Instagramも新設。今後発信される彼らの情報に注目しよう。番組情報NHK FM『GReeeeN HIDEのミドリの2重スリット』03/19(火)23:00『GReeeeN HIDEのミドリの2重スリット』番組サイトhttps://nhk.jp/midori-slitGRe4N BOYZ OFFICIAL YouTubehttps://www.youtube.com/@GReeeeNOfficialGRe4N BOYZ OFFICIAL X(旧Twitter)https://www.twitter.com/GRe4NBOYZGRe4N BOYZOFFICIAL Instagramhttps://www.instagram.com/gre4nboyz_officialGReeeeN OFFICIAL SITEhttp://greeeen.co.jp/