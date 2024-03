ローソンから、セガが展開する「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」とのコラボグッズが、2024年3月より登場!

キャラクターたちが「からあげクン」になりきったぬいぐるみや、3周年の新イラストを使用したキーホルダー、缶バッジがラインアップされています☆

発売日:2024年3月より

取扱店舗:ローソン限定

「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」の新作グッズが、ローソン限定で登場!

「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」に登場するキャラクターたちがローソンの「からあげクン」になった「なりきり!からあげクンぬいぐるみ」などのグッズを豊富にラインナップ。

「なりきり!からあげクンぬいぐるみ」全26種のほか、3周年大型アップデート「Brand New World」で追加された新イラストを使用した「アクリルパズルキーホルダー Brand New World」が全36種、そして新イラストをデフォルメしたかわいいイラストの「ちびキャラ缶バッジコレクション」全30種が販売されます。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク なりきり!からあげクンぬいぐるみ

価格:各3,850円(税込)

発売予定日:2024年11月発売予定

予約受付開始日:2024年3月19日(火)

サイズ:全長約12×11×20cm

種類:全26種(星乃一歌、天馬咲希、望月穂波、日野森志歩、教室のセカイの巡音ルカ、花里みのり、桐谷遥、桃井愛莉、日野森雫、ステージのセカイの鏡音リン、小豆沢こはね、白石杏、東雲彰人、青柳冬弥、ストリートのセカイの鏡音レン、ストリートのセカイのMEIKO、天馬司、鳳えむ、草薙寧々、神代類、ワンダーランドのセカイのKAITO、宵崎奏、朝比奈まふゆ、東雲絵名、暁山瑞希、誰もいないセカイの初音ミク )

主な取扱店:全国のローソングループ

ローソンで展開している「からあげクン」と「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」がコラボレーション!

「からあげクン」パッケージになりきったキャラクターたちがかわいいぬいぐるみです。

サイズも全長20cmと飾りやすいサイズです。

全26種、集めて飾りたくなるラインアップです。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク アクリルパズルキーホルダー Brand New World

価格 :各400円(税込)

発売予定日:2024年3月19日発売予定

サイズ :全長約6×6cm

種類 :全36種

主な取扱店:全国のローソングループにて発売

3周年大型アップデート「Brand New World」で追加された新イラストを使用した「パズルキーホルダー」です!

パズルピースのような凹凸のある形が特徴。

お気に入りのキャラクターを集めて、繋げることができます。

「バーチャル・シンガー」「Leo/need」「MORE MORE JUMP!」「Vivid BAD SQUAD」「ワンダーランズ×ショウタイム」「25時、ナイトコードで。」より、全36種類がラインアップされています。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク ちびキャラ缶バッジコレクション

価格 :各400円(税込)

発売予定日 :2024年3月19日発売予定

サイズ :全長約5.6cm

種類 :全30種

主な取扱店 :全国のローソングループにて発売

新イラストをデフォルメしたかわいいイラストの缶バッジ!

カバンやポーチ等に付けて一緒にお出かけしたくなる、かわいいデザインです。

「Leo/need」「MORE MORE JUMP!」「Vivid BAD SQUAD」「ワンダーランズ×ショウタイム」「25時、ナイトコードで。」より、全30種がラインアップ。

ぬいぐるみやキーホルダー、缶バッジなど、コレクションしたくなるローソン限定グッズ。

「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」の新作グッズは、2024年3月19日より、全国のローソングループにて順次発売です☆

© SEGA/© CP/© CFM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post からあげクンになりきったぬいぐるみも!セガ×ローソン「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」グッズ appeared first on Dtimes.