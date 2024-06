2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした新たなテーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

『塔の上のラプンツェル』をテーマとしたエリア「ラプンツェルの森」に、レストラン 「スナグリーダックリング」がオープン!

今回は、そんな「スナグリーダックリング」の様子や、提供されるフードやスイーツ、ドリンクをまとめて紹介します☆

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「スナグリーダックリング」グランドメニューまとめ

グランドオープン日:2024年6月6日(木)

場所:東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ラプンツェルの森

サービスタイプ:カウンターサービス」

座席数:約620席

※「ディズニー・モバイルオーダー」対象店舗です(レストランのメニューは、ディズニー・モバイルオーダーで注文ください)

東京ディズニーシーにオープンする「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマにした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、新たな4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。

そんな新エリアに『塔の上のラプンツェル』をテーマにした「ラプンツェルの森」がオープン!

「ラプンツェル」と一緒に、映画の中で描かれたランタンフェスティバルを訪れるアトラクション「ラプンツェルのランタンフェスティバル」や、映画に登場する愉快な荒くれ者たちの隠れ家をテーマにしたレストラン 「スナグリーダックリング」での食事が楽しめるエリアです。

「スナグリーダックリング」外観

そんな「ラプンツェルの森」エリアに誕生する、酒場の隣に立つ巨木によって傾き、枝の葉の陰に隠れているレストラン 「スナグリーダックリング」

酒場の入口の前には「スナグリーダックリング」と書かれた愛嬌のあるアヒルの看板がぶら下がり、ゲストをお出迎えしてくれます。

「スナグリーダックリング」内観

店内は、映画の世界を再現する酒場や馬小屋などをイメージした部屋に分かれています。

酒場

映画に登場した酒場とほぼ同じく再現された酒場。

映画の中でフックハンドがピアノを弾いていたステージもあります。

物置部屋

「スナグリーダックリング」は大人気となって 多くの客を集めたため、店のオーナーは物置部屋にも座席をつくりました。

このダイニングエリアには、 酒場の荒くれ者たちが夢を追い求めて、 その夢をかなえたことを示すさまざまなものが展示されています。

暖炉のそばには、インテリアデザイナーになる夢をもつグンターがつくった熊をかたどった椅子などがあります。

馬小屋

増えた客を収容するために、 店のオーナーは荒くれ者たちの力を 借りて隣の馬小屋に穴を開け、 座席スペースを確保しました。

ここのスペースの壁には「ラプンツェル」たちの絵が大きく描かれています。

メインディッシュ

「スナグリーダックリング」で提供されるメインディッシュはハンバーガー!

全4種類がラインナップされていて、パッケージは異なるカラーになっています。

ダックリングドリームバーガー

価格:単品 900円、セット 1,440円 ※サラダまたはフレンチフライポテト・ソフトドリンク付き

黄色いバンズでお店の看板に描かれた”アヒル”をイメージした「ダックリングドリームバーガー」

ビーフにベーコンを合わせたパティとボロニアソーセージの2種がサンドしてあります。

スモーク風味のソースが食欲をそそる、お腹がすいた人にとって夢のようなメニューです。

ダックリングドリームチーズバーガー

© Disney

価格:単品 950円、セット 1,490円 ※サラダまたはフレンチフライポテト・ソフトドリンク付き

「ダックリングドリームバーガー」にチーズをサンドした「ダックリングドリームチーズバーガー」

ビーフにベーコンを合わせたパティ、ボロニアソーセージの2種にチーズがはさんであります。

看板に描かれた”アヒル”をイメージしたバンズとスモーク風味のソースがポイントです。

フライドシュリンプバーガー

© Disney

価格:単品 950円、セット 1,490円 ※サラダまたはフレンチフライポテト・ソフトドリンク付き

しっぽの付いた大きなエビフライを豪快にはさんだ「フライドシュリンプバーガー」

バンズからはみ出たエビと、ビーツを混ぜたピンク色のタルタルソースとの組み合わせは、見た目も楽しく、味の相性も抜群です。

プラントベースバーガー

© Disney

価格:単品 950円、セット 1,490円 ※サラダまたはフレンチフライポテト・ソフトドリンク付き

プラントベースの食材を使用した「プラントベースバーガー」

エンドウ豆のパティと、ソースはゆず味噌を加えた、コクがありつつもさわやかなプラントベースのタルタルです。

サイド

カップサラダ

価格:360円

彩り豊かなカップサラダ。

フレンチフライポテト

価格:280円

ポテトのほくほく感がおいしいフレンチフライポテト。

スウィーツ

ダックリングマフィン(キャラメル)

価格:1個 600円

お菓子作りが好きな荒くれ者が考案した「ダックリングマフィン」

お店の看板である”アヒル”をデザインしたクッキーがデコレーションされています。

キャラメルのやさしい甘さが広がるスウィーツです。

スウィーツエバーアフター(レモン&ストロベリー)

価格:700円

ダッチパンケーキのような生地に、レモンクリームやフルーツをのせた「スウィーツエバーアフター」

お皿は「ラプンツェル」が身を守るために持っていたフライパンの形。

「いつまでも幸せに暮らしました(happily ever after)」という、ハッピーエンドを迎えた「ラプンツェル」の言葉から着想した名前の一品です。

おすすめドリンク

ラプンツェルのマジカルミルクティー

価格:1杯 800円

「ラプンツェル」をイメージした「ラプンツェルのマジカルミルクティー」

紅茶のシロップとホイップクリームを混ぜることで、エルダーフラワーの華やかな香りと共に楽しめる一杯です。

「ファンタジースプリングス」の世界観をイメージしたデザインのスーベニア付きメニュー

グミキャンディー、ミニスナックケース付き

価格:1,200円

ファンタジースプリングスにあふれる自然と魔法の泉、そして、ファンタジースプリングスで出会えるキャラクターがデザインされたミニスナックケース。

本のようなかたちがおしゃれ!

スーベニアプレート

価格:対象メニューにプラス650円

作中の名シーンでもあるランタンフェスティバルでの、ロマンティックなボートの旅をイメージしたスーベニアプレート。

「スウィーツエバーアフター(レモン&ストロベリー)」や、

「ダックリングマフィン(キャラメル)」とセットにすることができます。

スーベニアランチケース

価格:対象メニューにプラス650円

「ファンタジースプリングス」のオープンに合わせ、ランタンフェスティバルでの、ロマンティックなボートの旅をイメージしたデザインのスーベニアランチケースが登場。

ツヤ感のある素材がおしゃれ!

スーベニアタンブラーセット

価格:対象のソフトドリンクにプラス 1,400円

「ラプンツェルのマジカルミルクティー」にプラス1,400円で購入することができるスーベニアタンブラーセット。

「スナグリーダックリング」の看板をデザインしたコースターと、

ランタンフェスティバルのシーンやコロナ王国の紋章がデザインされたタンブラー、カメレオン「パスカル」のマドラーがセットになっています。

ソフトドリンク/アルコールドリンク

コーヒー 360円紅茶 360円アイスコーヒー 360円アイスティー 360円コカ・コーラ 360円オレンジドリンク 360円ファンタ ゴールデンサイダー 360円ミルク(紙パック) 190円キリン一番搾り生ビール 750円

低アレルゲンメニュー

低アレルゲンメニュー ベジタブルシチューライス 820円低アレルゲンメニュー ベジタブルカレーライス 820円

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の世界が広がるエリア「ラプンツェルの森」内のレストランで楽しめるスペシャルメニュー。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」内のレストラン「スナグリーダックリング」の紹介でした☆

