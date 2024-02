イギリスで行方不明になった女性を捜索していた 警察 官が、女性の自宅で Netflix を見て寛ぐ様子を室内に設置された 防犯 カメラ が捉えた。無事に発見された女性が映像を確認して発覚したそうで、女性は「プロとしてあり得ない」と怒りをあらわにした。しかし、英国放送協会『BBC』などが 防犯 カメラ の映像とともに報じると、「 警察 官は何も間違ったことをしていない」といった意見もあがっている。事の発端は先月3日、英グレーター・マン チェス ター州ウィガン在住のアビゲイル・ロートンさん(Abbygail Lawton、21)がメンタルクライシスを起こし、行方不明になったことだった。グレーター・マン チェス ター 警察 が捜索を開始し、ヘリコプターや ドローン を動員してアビゲイルさんの行方を捜した。

そして行方不明になってから11時間が経過した頃、2人の 警察 官がアビゲイルさんを発見した。アビゲイルさんは 警察 の時間を無駄にしたとして逮捕され、12時間拘置された後に釈放された。アビゲイルさんは失踪中、動きを感知して録画する室内の 防犯 カメラ から、午後10時前に通知を受け取った。その映像を確認して見ると、アビゲイルさんが自宅にいないことを確認した 警察 官2人が、ソファに座って テレビ をつける様子が映っていた。そして Netflix の閲覧履歴を見て談笑し、作品を選んで視聴し始めたのだ。しかも1人の 警察 官がソファに座って携帯を操作するそばで、もう1人の 警察 官は置いてあったダンベルを勝手に使ってトレーニングを始める始末だった。そして 警察 官らは、翌日の午前1時半にアビゲイルさんの自宅を後にした。グレーター・マン チェス ター 警察 は、捜索中にアビゲイルさんが帰宅する可能性を考え、 警察 官を自宅に待機させておく必要があったと話している。また、アビゲイルさんの自宅を訪問した 警察 官は3人だったが、1人の女性 警察 官が「帰宅する可能性があるから、あなたたちはここでゆっくりしていた方がいいかもしれない」と話す様子も録画されていたという。この言葉を聞いた 警察 官2人は、アビゲイルさんの自宅で大胆にも寛ぎ始めたのだった。アビゲイルさんによると、以前も今回と似た状況で 警察 官がアビゲイルさんの行方を捜索したことがあったという。しかしその時は、自宅にアビゲイルさんの姿がないことを確認し、 警察 官らはパトカーの中で待機していたそうだ。 警察 官は人々を守るために一生懸命働いてくれていると思っていたのに、期待外れですし、プロフェッショナルとは言えません。彼らの態度は、まるで私をバカにしているようでした。当時は天気が悪く、寒くて雨が降っていたので私は深刻なメンタルクライシスを起こしていました。それなのに彼らは座って テレビ を見て、『彼女が行方不明になろうと関係ない』とでも言っているかのようでしたね。彼らの行動に嫌悪感を抱きましたし、精神的なトラウマに繋がりましたよ。」そのように怒りをあらわにするアビゲイルさんは、 プライバシー が侵害されたとしてグレーター・マン チェス ター 警察 に苦情を申し立てた。また、メンタルクライシスを起こしていたため、逮捕されたのは不当であるということも主張しており、現在も 警察 と連絡を取っている。アビゲイルさんの苦情を受けて内部調査が行われたが、グレーター・マン チェス ター 警察 は該当する2人の 警察 官の行動について「行動基準に違反するものではない」と結論付けたが、「反省してそこから学ぶべきだ」とも述べた。グレーター・マン チェス ター 警察 の広報担当者は、「グレーター・マン チェス ターは常に999コール(緊急電話番号)があり、それに対応しなければならない多忙な管轄区域です。今回のような 防犯 カメラ の映像が説明もなしに公開されれば、市民の信頼と信用を損なう可能性があることは理解できます」とコメントしており、2人の 警察 官は指示があってアビゲイルさんの自宅で待機していたものの、 テレビ の視聴やダンベルの使用は控えるべきだったと反省しているという。今回の件が複数の メディア に報道されると、「女性に対しての敬意が感じられない」「この 警察 官は解雇されたの?」など 警察 の対応に批判の声があがる一方で、「女性は失踪中に映像を見て自分が捜索対象であると分かっていたのに、居場所を明かさなかったってこと?」「 警察 はやるべきことをしているし、何も間違ったことはしていないと思う」「 下着 が入っている場所を見られたわけでもないし、この女性は精神的な問題で苦情を言っているだけじゃない?」など、大した問題ではないと捉える声も寄せられている。画像は『BBC 「Wigan woman ‘disgusted’ by police caught watching Netflix at her home」(ABBYGAIL LAWTON)』『The Guardian 「Two Los Angeles officers fired for ignoring robbery to play Pokémon Go」(Photograph: Remko de Waal/EPA)』『Road Traffic Management Corporation X「#BREAKING: Immediate DISCIPLINARY action is being taken against our National Traffic Police member.」』『zac.news Instagram 「Deceased person at 3rd beach」』『LiveNOW from FOX YouTube「4th-grader handcuffed: Bodycam video released, family sues city of Oviedo, FL」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)