ディズニー 映画『 ズートピア 』に登場する人気キャラクター“ジュディ・ホップス”と“ニック・ワイルド”にフィーチャーしたテーマカフェ「『Zootopia』BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE」が、2月23日(金・祝)から、東京・原宿にあるBOX cafe&space 原宿アルタ店で開催される。■“ジュディ&ニックの友情”がテーマ今回オープンする「『Zootopia』BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE」は、“『 ズートピア 』のジュディ&ニックの友情”をテーマにしたスペシャルなカフェ。

メニューには、ジュディをイメージしたサンドイッチのプレートや、ニックをイメージしたバターチキンカレーなどが登場。いずれもキャラクターが好きなニンジンやアイスキャンディをイメージしたモチーフを使うなど、世界観を再現しながらも、身体にやさしいヘルシーなフード&ドリンクをそろえている。また、思わず集めたくなるランダムのアクリルキーホルダーやステッカーをはじめ、トートバッグ、巾着、ネックストラップ、ミニタオルなど、日常使いにぴったりのオリジナルグッズも販売。さらに、対象メニューの注文で購入できるマグカップや白雲石コースター、カトラリーセットなどのスーベニアのほか、事前予約者限定カフェ利用特典としてトレーディングカードも用意され、ファンにはたまらない内容となっている。【「『Zootopia』BUNNY BEST FRIEND OH MY CAFE」概要】日程:2月23日(金・祝)〜4月7日(日)場所:BOX cafe&space 原宿アルタ店