6月6日午前6時に生まれた“悪魔の子”ダミアンと、彼を取り巻く人々の戦慄の連続死を描き、全世界を恐怖に包み込んだレジェンド・オブ・ホラー『オーメン』。その前日譚を描く最新作『The First Omen』が邦題を『オーメン:ザ・ファースト』として、2024年4月5日(金)に全世界同時公開となることが決定した。新たな幕開けへの期待がより一層高まる本作の特報映像とティザーポスターも初公開となっている

リチャード・ドナー監督、グレゴリー・ペック主演の『オーメン』(1976)は、6月6日午前6時に誕生し、頭に666のアザをもつ“悪魔の子”ダミアンに翻弄される人々の恐怖を描き、世界的ヒットを記録したホラー映画の金字塔。劇中に登場する「666」は新約聖書のヨハネの黙示録において“獣の数字”とされ、映画をきっかけに人々の脳裏に深く刻まれる数字となった。

また、音楽を担当したジェリー・ゴールドスミスが第49回アカデミー賞® 作曲賞を受賞するなど、高いクオリティも評価された。その後、『オーメン2/ダミアン』(1978)、『オーメン/最後の闘争』(1981)、『オーメン4』(1991)とシリーズ化され、1976年版をリメイクした同名映画『オーメン』(2006)(※DVDの邦題は「オーメン666」)が公開。2016年には「ダミアン」としてTVシリーズ化されるなど、今なお根強い人気を誇っている。そして、今まで謎に包まれてきた“悪魔の子”ダミアンの誕生に隠された秘密が今作で明かされる……。

この度初公開された特報は、違和感を感じさせるサウンドをバックに、逆再生した不可解なシーンが印象的な、観る者に不穏な恐怖を感じさせる映像となっている。床に横たわり祈りを捧げるシスターたち。教会への奉仕生活を始めるためにやってきたアメリカ人女性マーガレット (ネル・タイガー・フリー)が、イタリア・ローマに到着するところから始まり、フラッシュバックのように不穏なシーンが次々と映し出される。

強制的に麻酔をかけられた後に笑みを浮かべる謎の女性。大きく開けられた口の中にはっきり刻まれている、悪魔の数字「666」の文字。教会が炎に包まれる中、シスターが顔を覆った生まれたばかりの赤ん坊を抱いている姿が見うけられ、司祭のローレンス(ビル・ナイ)は「恐れることはない、この子供は運命だ」と宣言。マーガレットは、悪魔の子ダミアンを誕生させようとする教会の恐るべき陰謀を知り、教会に隠されたおぞましい真実に巻き込まれていく……。



また、映像のラストには、逆再生すると前作に通ずるあるセリフが隠されている仕掛けもあり、前作のファンはもちろん、スタイリッシュな作品だけに『オーメン』ワールド初心者でも楽しむことができそうだ。特報自体、まだ謎に包まれた部分が多く、観る者への興味を惹きつけている。

主役のマーガレットを演じるのは、テレビドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」や『サーヴァント ターナー家の子守」で注目を集めたネル・タイガー・フリー。ほか、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズなどの名優ビル・ナイや、『蜘蛛女のキス』のソニア・ブラガ、『ウィッチ』のラルフ・アイネソンらも共演に名を連ねている。新鋭アルカシャ・スティーブンソンが長編初のメガホンをとる。

1976年の公開から約半世紀過ぎても色褪せないレジェンド・オブ・ホラー『オーメン』、その“はじまり”が描かれる『オーメン:ザ・ファースト』は2024年4月5日(金)全国劇場にて公開。

