2歳前後の子はとにかく好奇心旺盛で、「何でも自分でやってみたい」と強い意志を持つことから、親はなかなか気が抜けないものである。アメリカに住む3児の母もそんな一人で今月初め、ベビーモニターに映る双子の姿を見て度肝を抜かれたという。YouTubeチャンネル『Inside Edition』などが伝えた。

米テネシー州ナッシュビル近郊に住むケイティ・バークさん(Katie Burk)は、長女(3)と今月28日で2歳を迎える二卵性双生児姉妹の子育てに追われている。

今月初めのこと、ケイティさんはお昼寝をしているはずの双子の部屋のベビーモニターを見ていて我が目を疑った。

そこに映し出されていたのは床から上半身だけを出しているマクレーンちゃん(Mclaine)の姿で、すぐそばにはウェイリンちゃん(Waylin)もいた。

ケイティさんは当時のことを、「部屋は静かで泣き声も何も聞こえなかったの。ただマクレーンの身体が半分に切断されてしまったように見えて、すぐさま部屋に向かったわ」と振り返る。

こうしてケイティさんはカメラを片手に入室し、床上換気口の穴から頭と両手を突き出したマクレーンちゃんと、そのそばに座るウェイリンちゃんの姿を捉えたのだった。

ウェイリンちゃんはドアが開いたことに気付くと立ち上がり、マクレーンちゃんを指差しながら「スタック、スタック(はまって抜けなくなった)」とママに伝えたそうで、少し動揺し心配そうな表情をしている。

一方のマクレーンちゃんはというと、ママに「スタック!」と訴えたが、泣くわけでもなく諦めモードなのか、意外にも落ち着いているのが分かるのだった。

双子の寝室の床上換気口はちょうど、マクレーンちゃんがすっぽり収まるほどの大きさだったようで、ケイティさんはこのように述べていた。

「実はあの換気口は、カバーがのっているだけの状態だったの。だから子供でも簡単に外すことができたというわけ。それで動画には、床の真ん中にカバーが転がっているのが映っているのよ。」

幸いなことにマクレーンちゃんには切り傷やアザなどはなく、ケイティさんがその場で引き上げることができたそうで、建設業界で働く双子の父親がその晩、換気口のカバーをネジでしっかり留めたという。

なおこの時の動画は6日、双子のInstagramに投稿されると12日間で再生回数が2250万回を超える反響を呼び、テックインサイト編集部からは「マクレーンちゃんが無事で本当に良かった!」とメッセージを送っている。また、動画の視聴者からは次のようなコメントが寄せられた。

「オーマイガー! 信じられない。どうやってあの穴に入ったのかしら? 大爆笑!」

「部屋にはベッドしかないのに、子供っていうのはよくトラブルの原因になるようなものを見つけるもんだよ。」

「こんなことが起きるなんて信じられないわ。」

「何事もなくて良かったよ。」

「子供を助ける前にカメラを回すなんて! すぐに引き上げるべきだったわ。」

「危険な状態にあったわけでもないし、動画に収める価値はあったと思う。何しろ面白い!」

「私の双子は夜中の3時に車庫のドアから抜け出し、スーパーに行ったことがあったわ。子供たちがいないのを見つけた時の気持ちったら、心臓が飛び出しそうだった。幸い2人は無事だったけど、子供は本当に何をするか分からないの!」

ちなみに2021年には中国で、就学前と思われる女児が自宅2階の床に開いていた20センチほどの穴に頭を突っ込んで抜けなくなる事故が発生した。穴は1階と2階の間に天井埋込形の換気扇を設置するために開けられていたものだったという。

