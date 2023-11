¡ØNCIS¡§¥Ï¥ï¥¤¡ÙÅÁÅýÅª¤Êµ·¼°¤Ç¥í¥±ºÆ³«¡ª¡ØLAW & ORDER¡Ù¤ä¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¤â»£±Æ³«»Ï

長期に及ぶストライキで動きがストップしていたハリウッドにおいて、長年続く犯罪ドラマ『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』や『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』、大人気ドラマ『NCIS』シリーズのスピンオフ『NCIS:ハワイ』などの撮影が徐々に開始され始めていることが明らかになった。米TV Lineなど複数のメディアが報じている。

【関連記事】長引いたストライキの影響で2024〜2025年シーズンへ延期されるドラマは?

『NCIS:ハワイ』は12月4日(月)に撮影を再開する。それに先駆け、伝統的なロイヤル・マイレ・レイ、オリ・アロハ(歓迎の聖歌)、プレ・ホオクウ(閉会の祈り)を含む祝福の儀式も行われる。ハワイを舞台にした同作では過去2シーズンの撮影開始時も同じような儀式を執り行っていたが、今回のセレモニーはドラマのシーズン3を記念して、過去、現在、未来という3つのつながりにフォーカス。さらに一体感、チームとしての完成度、家族としての前進などもテーマにしたものになるという。

米CBSは今シーズンのドラマの放送スケジュールを発表しており、ほとんどの作品が10〜13エピソード構成となる予定。『NCIS:ハワイ』シーズン3は2024年2月12日(月)より放送予定。本家シリーズである『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』も、同じプレミア放送日に向けて12月初旬に制作に戻る予定だ。

『NCIS:ハワイ』シーズン3には、この春に14シーズンで終了した『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』(以下『NCIS:LA』)でおなじみのサム・ハンナ役LL・クール・Jが登場予定。彼は本国で5月に放送されたシーズン2フィナーレに特別ゲストとして出演していた。

一足先に撮影を再開したのは、米NBCの『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』やCBSの『ブルーブラッド』。『〜性犯罪特捜班』でオダフィン・"フィン"・チュツォーラを演じるアイス・Tは、11月27日(月)に自身のX(旧Twitter)に「月曜、仕事に戻った。ロケ初日」と投稿。さらにシーズン25の初放送日が2024年1月18日(木)であることを伝えた。

Walkin back into work on Monday… First day of filming SVU Season25 @WolfEnt pic.twitter.com/rSXqjxkSvU

We’re back filming as we speak.. The big question is when will the 1st show of Season25 premiere? January 18th. @WolfEnt pic.twitter.com/0pPQFtWeSQ

- ICE T (@FINALLEVEL) November 27, 2023