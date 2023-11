ディズニーのCEOボブ・アイガーが、大ヒットアニメ映画『アナと雪の女王』シリーズの第3作だけでなく4作目も進行していると仄めかしていたが、前2作で脚本・共同監督を務めたジェニファー・リーも続編2作について発言している。

米のインタビューで、「『アナと雪の女王』第3作について語れることはありますか?」と質問されたリーは、「チームが懸命に取り組んでいること、私たちが一緒に形作っていける物語に心からワクワクしているといった、すでにシェアしている情報だけですね」と回答。「物語が壮大なので、1本の映画には収まらないかもしれません」と続け、二部作構成の形になることを仄めかした。

リーの答えは、1週間ほど前にアイガーが発した「『アナと雪の女王』第3作も製作中ですが、第4作も進んでいるかもしれません」とのに呼応しており、『アナ雪』シリーズは続編2本が同時に動いていると見てよさそうだ。

またリーは、第1作の公開から10年が経ち、この映画が今も絶大なる人気を誇っている理由について、「これは2人の姉妹が繰り広げる家族愛の物語であり、愛が恐怖に打ち勝つというテーマだからだと思っています」とも語った。さらに、香港のディズニーランドにオープンした『アナ雪』のアトラクションを訪れて「圧倒された」と振り返り、「その場所に足を踏み入れた瞬間から、来場者はアレンデール王国の市民になるのですから」と、その体験を語った。

なお、以前にリーは「第3作に監督としては戻らない」と述べていたが、続編に関与していることは間違いないだろう。アイガーもリーが、「ディズニーのアニメーション・チームと一緒に、1つではなく2つのストーリーに熱心に取り組んでいる」と明かしていたが、現時点では、リーがどのようなポジションに就いているのかは明確になっていない。

続編については、前2作から復帰するボイスキャストの発表も期待しながら待ちたい。

Source:

The post first appeared on .