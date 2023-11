既報通り、Googleは6日(現地時間)、 スマートフォン (スマホ)など向けプラットフォーム「Android」における月次セキュリティーパッチの2023年11月分を告示し、合わせて同社が開発・販売する「Pixel」ブランドにおけるスマホやタブレット向けに2023年11月分のソフトウェア更新を同日より提供開始したとお知らせしています。

ソフトウェア更新はネットワーク経由によるアップデート(OTA)が配信開始されているほか、ファクトリーイメージも公開されており、対象となる対象となる「Pixel Tablet」および「Pixel Fold」、「Pixel 8」、「Pixel 8 Pro」、「Pixel 7a」、「Pixel 7」、「Pixel 7 Pro」、「Pixel 6a」、「Pixel 6」、「Pixel 6 Pro」、「Pixel 5a (5G)」、「Pixel 5」、「Pixel 4a (5G)」では無料で実施できます。

一方、すでに紹介しているようにさらに古い「Pixel 4a」についてはセキュリティー更新のサポート期限が2023年8月までであるため、2023年9月分や2023年10月分のでソフトウェア更新が提供されていませんでしたが、今回、2023年11月分についてはPixel 4aについても配信されています。

Pixel 4aの更新後のビルド番号は両機種ともに「TQ3A.230805.001.S1」で、更新内容は詳細な内容は不明ですが、Pixel 4aを販売していたソフトバンクでは「セキュリティの向上」および「動作安定性の向上」と案内しています。なお、ソフトバンクでは更新にかかる時間は最大20分程度としています。

Pixel 4aはGoogleが「{[Made by Google]]」として自社ブランドで開発・製造しているPixelブランドの廉価モデルとして2020年8月に発売され、2019年10月に発売されたフラッグシップモデル「Pixel 4」シリーズとほぼ同等のカメラ機能を搭載しつつ、チップセット(SoC)などの性能を落として価格を抑えたミッドハイレンジスマホです。なお、日本向け製品はおサイフケータイ(FeliCa)に対応しています。

主な仕様は約5.81インチFHD+(1080×2340ドット)有機ELやSnapdragon 730G、6GB内蔵メモリー(RAM)、128GB内蔵ストレージ、3140mAhバッテリー、急速充電「USB PD 2.0」(最大18W)、USB Type-C端子(USB 3.1)、3.5mmイヤホンマイク端子、nanoSIMカード(4FF)スロット、eSIM、ステレオスピーカー、マイク×2、指紋センサーなど。

カメラは背面に像面位相差オートフォーカス(PDAF)や光学手ブレ補正(OIS)に対応した約1220万画素デュアルピクセルCMOS(1画素1.4μm)/広角レンズ(F1.7、画角77°)のシングルリアカメラを搭載し、デュアル露出補正機能付きHDR+やポートレートモード、トップショット、超解像ズーム、天体写真の撮影が可能な夜景モードなどに対応。

フロントカメラは約800万画素CMOS(1画素1.12μm)/広角レンズ(F2.0、画角84°)。サイズは約144×69.4×8.2mm、質量は約143g、外装はポリカーボネート製のユニボディーで背面はマットな質感となっているとのこと。本体カラーは当初はJust Blackのみでしたが、その後、Barely Blueが追加されています。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。

・Google、新スタンダードスマホ「Pixel 4a」を発表!日本ではおサイフケータイに対応し、8月20日発売、8月14日予約開始。価格は4万2900円 - S-MAX

・ソフトバンク、SoftBank向けGoogleスマホ「Pixel 4a」を発表!8月20日発売、8月14日予約開始。価格は本体代4万9680円の実質2万4840円から - S-MAX

・4G対応スタンダードスマホ「Google Pixel 4a」の新色Barely Blueが12月23日に発売!Googleストア(SIMフリー版)とSoftBankにて販売 - S-MAX

・Googleの新スマホ「Pixel 4a」をファーストインプレッション!外観や同梱品、基本機能、ベンチマークなどを紹介【レビュー】 - S-MAX

・人気のスタンダードスマホ「Google Pixel 4a」と「Apple iPhone SE(第2世代)」を試して比べてみた!良いライバルになりそう【レポート】 - S-MAX

・Googleスマホ「Pixel 5」と「Pixel 4a (5G)」、「Pixel 4a」を実際に使って比べてみた!画面サイズや5G、防水、カメラなどに違い【レビュー】 - S-MAX

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Google Pixel 4a 関連記事一覧 - S-MAX・Google Pixel 4aをご利用中のお客さまへ(2023年11月7日) | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Factory Images for Nexus and Pixel Devices | Google Play services | Google for Developers・Android | 可能性を推し進めるプラットフォーム