アニメ「SPY×FAMILY」アーニャ・フォージャー役として知られる声優の種崎敦美(33)が2日、声優の宮崎遊(31)と結婚したことを発表した。2人はそれぞれ自身のX(旧ツイッター)を更新し、入籍とファンへの感謝を伝えた。

種崎は直筆の文書で「皆様こんにちは。この度 私 種崎敦美は声優の宮崎遊さんと結婚いたしました」と発表。「いろいろなことがまだまだな自分です。これからもいっぱい悩んで いっぱい考えて いっぱい頑張ります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

宮崎もSNSを更新し「いつも応援してくださる皆様へ 私、宮崎遊は、この度、声優の種崎敦美さんと結婚したことをご報告させていただきます」と報告。「未熟な自分に、色々なことを教え、気づかせてくれる方です。同時に、この人を精一杯支え、一生を添い遂げたいと初めて思えた方です」と妻への思いを記し「そのためには夫としても役者としても、まだまだ足りないことだらけな自分です」と吐露。「これからより日々の生活と仕事に励み、もっともっと成長して参りますので、どうかこれからもよろしくお願い致します」と、決意を新たにした。

2人のもとには「心より祝福申し上げます!」「ご結婚おめでとうございます!!」と歓喜の声のほか、「おめでとうござまます」「アーニャけっこんます」など“アーニャ語”での祝福コメントも相次いだ。

種崎は「SPY×FAMILY」アーニャ役、「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」のエンポリオ・アルニーニョ役、「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」のダイ役など、大ヒットアニメに数多く出演。2020年には第14回声優アワードで助演女優賞を受賞し、「アーニャ役」などで話題を集めた昨年には「Yahoo!検索大賞2022」の声優部門で1位となった。さらに今年、第17回声優アワードでは、史上初となる主演声優賞と助演声優賞のダブル受賞を果たした。

宮崎は「ハイキュー!! TO THE TOP」昼神幸郎役、「Free!-Dive to the Future-」寺島湖太郎役など、人気スポーツ作品で活躍。「夢王国と眠れる100人の王子様」キエル役として、歌やイベントなどに多く登場している。