アップルはiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxで、ボディ素材をこれまでのステンレススチールから初めてチタン合金に変更しました。チタンは以前の素材よりも軽く、また耐食性(化学物質と反応しにく)に優れている強みもありますが、一方では傷が付きやすくもあります。

正式な発売日は9月22日ですが、すでに擦り傷が付いたと写真付きで報告されています。

著名リーカーMajin Bu氏は、新品のiPhone 15 Proを片手に持った写真をX上でシェア。この画像に写っているのは「ブルーチタニウム」仕上げですが、こうした傷は濃い色ほど目立つため、分かりやすく確認できます。

Someone has already managed to scratch the titanium edges of the new iPhone 15 Pro pic.twitter.com/qPWJV2vDrv

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 19, 2023