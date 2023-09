¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¢¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¥Ç¥Ê¡¼¥ê¥¹¡¦¥¿¡¼¥¬¥ê¥¨¥óÌò¤ÎÂè°ì¸õÊä¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿

『ゲーム・オブ・スローンズ』で人気キャラクターのデナーリス・ターガリエンを演じきったエミリア・クラークだが、実は役の第一候補ではなかったとColliderが伝えている。



元々は違う俳優だった

世界的大ヒットを記録した超大作『ゲーム・オブ・スローンズ』で特に人気の高いキャラクターに挙げられるのが“ドラゴンの母”ことデナーリス・ターガリエン。デナーリスが子供の名前に選ばれるなど、社会現象を巻き起こすほどの人気を獲得したキャラクターを作り上げたのはエミリア・クラークだが、製作陣が最初に思い描いていた候補は違う女優だったという。

2011年に第1話が解禁されるよりも前に製作されていたという幻のパイロット版でデナーリス役を演じていたのは『カーニバル・ロウ』や『セイラム 魔女の棲む町』などで知られるタムジン・マーチャント。タムジンはパイロット版でジェイソン・モモア演じるカール・ドロゴとの結婚シーンやセックスシーンなども撮影していたという。

製作の初期段階に迫る本「In the book Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Untold Story of the Epic Series(原題)」では、彼女の仕事ぶりは見事だったという証言がされているが、最終的には選ばれなかった。

その理由のひとつと考えられているのが、ジェイソンとの相性。同著の中でHBOの元プログラミング代表はタムジンとジェイソンのシーンは上手くいかなかったと話しており、モモア自身もエミリアがそこに着いたとき、すべてがピンときたと主張している。

大作に出演することはなくなったタムジンだが、実は自分の意志で企画を降りようとしていたが説得されてパイロット版撮影に参加したことをEntertainment Weeklyのインタビューで告白。この経験を通して、直感的にワクワクできない物語なら、周囲に楽しむべきと言われたからといって、あえて楽しもうとするべきではないと学んだと話している。

対してエミリアが参加することに乗り気だったことを認め、その意欲があったからこそ結果的にデナーリスを象徴的なものにできたのだと思うとも話していた。

実は当初予定されていたキャストから変更されたキャラクターは他にも。例えばミシェル・フェアリーが演じたキャトリン・スターク役には当初ジェニファー・イーリーが候補に挙がっていたが、撮影のために北アイルランドに引っ越すことはしたくないという理由で役を降りたそう。

最終的には最上級のキャストたちが集結し歴史に残る大ヒット作に仕上がった『ゲーム・オブ・スローンズ』だが、もし違うキャストが起用されていたらどうなっていたのか、少し気になるような気もする。(海外ドラマNAVI)