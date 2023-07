総額10億ウォン規模の詐欺容疑で韓国歌手（37）が逮捕…過去には飲酒運転・無免許運転で摘発

韓国の男性デュオ「December」の元メンバー、ユン・ヒョク(37)が詐欺容疑で拘束された。

6月29日、韓国法曹界の関係者によると、仁川(インチョン)地検は特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反(詐欺)の疑いで、去る7日にユン・ヒョクを拘束起訴したという。

彼は2019年から、知人たちから数百から数千万ウォンの金銭を借りたり、投資に誘導したあと、返済せずに行方をくらました疑いが持たれている。詐欺にあったと主張する人物は20人を超えており、総額10億ウォン(約1億円)以上と推定されている。

(写真=December SNS)ユン・ヒョク

被害者の中には、ユン・ヒョクと親交があった芸能人、マネジメント関係者、ファン、そして法律家もいると伝えられた。

先立って5月18日、裁判所はユン・ヒョクの拘束前被疑者尋問(令状実質審査)を行い、「証拠を隠滅したり逃走する恐れがある」として令状を発行した。ユン・ヒョクは拘束後、「国民参加裁判(裁判員制度)は望まない」という意思を裁判所に明らかにている。初裁判は7月7日に仁川地裁で開かれる。

なおユン・ヒョクは過去、2017年にソウル中心地を移動中に警察の検問に捕まったこともある。当時、彼は飲酒運転で免許が取り消された状態だった。なので、取り締まりの過程で警察が身分証を要求すると、実兄の住民登録番号を話したという。

かつて「December」のメンバーとして一世を風靡したユン・ヒョクは、『Because of love』『About my only love』の楽曲で知られている。直近では、ドラマ『たった一人の私の見方』(2019)のOSTに参加して復帰するかと思われたが、以降の活動は知らされていない。