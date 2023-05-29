ÂæÉ÷2¹æ¡¡¤¤ç¤¦29Æü¤«¤éÀèÅç½ôÅç¤ÇÂç¤·¤±¡¡31Æü¤«¤é¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ÇÀÜ¶á¡¡Ë½É÷¤Ë·Ù²ü
Âç·¿¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷2¹æ¤Ï¡¢31Æü(¿å)¤«¤é¡¢ÀèÅç½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¡£¤¤ç¤¦29Æü(·î)¤ÎÃëÁ°¤«¤éÀèÅç½ôÅç¤Ç¤ÏÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¡£²Æì¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â¤¦¤Í¤ê¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¡£
ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤ÏÃëÁ°¤«¤éÂç¤·¤±
Âç·¿¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷2¹æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦29Æü(·î)¸áÁ°6»þ¸½ºß¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½15Ò¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï950hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï45¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÂæÉ÷¤Ï¡¢¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç²Æì¤ÎÆî¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¡¢31Æü(¿å)¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤òÀ¾¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢¼¡Âè¤Ë¸þ¤¤òËÌ¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢31Æü(¿å)¤«¤éÀèÅç½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¤¡¢²ÆìÃÏÊý¤Î±è´ß¤Î³¤°è¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤·¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦29Æü(·î)ÃëÁ°¤«¤é¡¢µÜ¸ÅÅç¤äÀÐ³ÀÅç¤Ê¤ÉÀèÅç½ôÅç¤Ç¤ÏÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÂæÉ÷¤«¤é¤Î¤¦¤Í¤ê¤¬Æþ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹âÇÈ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü
¡Ú¹âÇÈ¡Û
ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤Ç¤â¤¤ç¤¦29Æü(·î)¤«¤é¡¢ÂçÅìÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï6·î1Æü(ÌÚ)º¢¤«¤éÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦29Æü(·î)¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ(¤¤¤º¤ì¤â¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦)
²ÆìËÜÅçÃÏÊý¡¡¡¡5¥á¡¼¥È¥ë
ÂçÅìÅçÃÏÊý¡¡¡¡¡¡4¥á¡¼¥È¥ë
ÀèÅç½ôÅç¡¡¡¡¡¡¡¡7¥á¡¼¥È¥ë
¤¢¤¹30Æü(²Ð)¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ(¤¤¤º¤ì¤â¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦)
²ÆìËÜÅçÃÏÊý¡¡¡¡5¥á¡¼¥È¥ë
ÂçÅìÅçÃÏÊý¡¡¡¡¡¡4¥á¡¼¥È¥ë
ÀèÅç½ôÅç¡¡¡¡¡¡¡¡8¥á¡¼¥È¥ë
31Æü(¿å)¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ(¤¤¤º¤ì¤â¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦)
²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤ÈÂçÅìÅçÃÏÊý¡¡¡¡¡¡4¤«¤é5¥á¡¼¥È¥ë
ÀèÅç½ôÅç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë
Ë½É÷¤Î¶²¤ì¤â
¡ÚË½É÷¡Û
¤¤ç¤¦29Æü(·î)¤Ï¡¢ÀèÅç½ôÅç¤È²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ËÌÅì¤Þ¤¿¤ÏÅì¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï31Æü(¿å)¤«¤éË½É÷¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦29Æü(·î)¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®(ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®)
²ÆìËÜÅçÃÏÊý¡¡15¥á¡¼¥È¥ë(25¥á¡¼¥È¥ë)
ÀèÅç½ôÅç¡¡¡¡¡¡16¥á¡¼¥È¥ë(30¥á¡¼¥È¥ë)
¤¢¤¹30Æü(²Ð)¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®(ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®)
²ÆìËÜÅçÃÏÊý¡¡15¥á¡¼¥È¥ë(25¥á¡¼¥È¥ë)
ÀèÅç½ôÅç¡¡¡¡¡¡20¥á¡¼¥È¥ë(30¥á¡¼¥È¥ë)
ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯Á°¤ÎÂÐºö¡¡¹âÇÈ¤ä¹âÄ¬¤ËÈ÷¤¨¤Æ
±è´ßÉô¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¹âÇÈ¤ä¹âÄ¬¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¡¢¹âÇÈ¤ä¹âÄ¬¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë³¤´ß¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³¤¤äÁ¥¤ÎÍÍ»Ò¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤â¡¢¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢ÂçÄ¬¤Î»þ´ü¤äËþÄ¬»þ¹ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¹âÇÈ¤ä¹âÄ¬¤¬¡¢ËþÄ¬»þ¹ï¤È½Å¤Ê¤ë¤È¡¢³¤´ß¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©¤Î´§¿å¤ä¿»¿å¤Ê¤É¡¢Èï³²¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤á¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÈòÆñ(°ÜÆ°)¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇÈ¤·¤Ö¤¤¬¸î´ßÀßÈ÷¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢³¤±è¤¤¤ÎÆ»Ï©¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¤È¡¢´§¿å¤·¤ÆÄÌ¹Ô¤¬´í¸±¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô»ß¤á¤äÂ®ÅÙµ¬À©¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯Á°¤ÎÂÐºö¡¡Ë½É÷¤ËÈ÷¤¨¤Æ
ÂæÉ÷¤ÎË½É÷¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¶Ë½É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ë½É÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë3¤Ä¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢È÷¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢±«¤É¤¤¤äÂ¦¹Â¤Ê¤É¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íî¤ÁÍÕ¤Ê¤É¤ÇÂ¦¹Â¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¿å¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Æ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢²°³°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Èô¤Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î(Êª´³¤·´È¡¢È¿¢¤¨¡¢¥´¥ßÈ¢¤Ê¤É)¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤¹¤ë¤«¡¢¼¼Æâ¤Ë¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¦Å¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£3¤Ä¤á¤Ï¡¢Ë½É÷¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Áë¤Ï¸°¤ò¤«¤±¡¢±«¸Í¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÄ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áë¥¬¥é¥¹¤Ë¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤ë¤È¡¢É÷°µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤â¡¢ÇËÊÒ¤¬Èô¤Ó»¶¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤âÊÄ¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£