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Late isocaloric eating increases hunger, decreases energy expenditure, and modifies metabolic pathways in adults with overweight and obesity: Cell Metabolism
https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.09.007
BWH Press Release - Brigham and Women's Hospital
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Night Eating Increases Appetite - Life Extension
https://www.lifeextension.com/news/nutrition/night-eating-increases-appetite
Eating Late Can Alter How You Burn Calories And Store Fat, Depressing Study Finds : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/eating-late-can-alter-how-you-burn-calories-and-store-fat-depressing-study-finds
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