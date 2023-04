お札と小銭を自動で仕分けてくれる財布！新進工房「ずぼらな財布」

『MADE IN JAPANを世界へ!』を掲げる若手革職人のお店「新進工房」

そんな「新進工房」から、お札と小銭を自動で仕分ける財布「ずぼらな財布」が登場!

国産レザーを使用した「ずぼらな財布」は、全4色がラインナップされます☆

新進工房「ずぼらな財布」

先行予約販売:2023年4月4日〜

販売店舗:応援購入サイト Makuake

「ずぼらな財布」は、独自の財布の内部構造により、お札と小銭を自動で仕分けてくれる財布です。

ズボラな方や、お財布の中がすぐに散らかる方におすすめのグッズになっています。

「ずぼらな財布」の自動仕分けポケットは2つ。

どちらに入れても自動でお札と小銭を仕分けてくれます。

大きく開く設計で、何がどこに入っているかわかりやすいギャルソン型財布。

小銭も見やすく、出し入れもしやすいのがポイントです。

また、小銭入れスペースに、ねこ耳型のタブを設置。

お札やレシートなどをこのタブにひっかけて収納する事も可能です。

カードポケットは、お札の最前面にあり取り出しやすく機能性も充実。

カードポケット3か所と、その裏にフリースペースがあります。

フリースペースもカード入れとして使用可能です。

「ずぼらな財布」は、ミントブルー/ピンク/ブラック/ベージュの4色がラインナップされます☆

2023年4月4日から先行予約販売が開始されている、新進工房「ずぼらな財布」の紹介でした☆

